Набиуллина предложила не ждать, что Центробанк «подкрутит» курс рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала не рассчитывать на искусственное влияние регулятора на курс рубля. Об этом она заявила в ходе сессии Московского финансового форума.
«Надо ориентироваться на рыночный курс (рубля, — прим. URA.RU), но точно не надо ориентироваться на то, что Центральный банк подкрутит этот курс в ту или иную сторону», — подчеркнула Эльвира Набиуллина. Ее выступление транслирует телеканал «Россия 24».
Ранее она напомнила, что летнее укрепление рубля во многом было связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Позднее, с постепенным ослаблением этих условий, курс рубля снизился, однако, по ее словам, фундаментальные параметры российской экономики позволяют рассчитывать на стабильность национальной валюты.
Официальный курс доллара на 18 сентября 2025 года установлен на уровне 82,9987 рубля. Курс евро составляет 98,2994 рубля, а юань оценивается в 11,6623 рубля.
