В России запустят эксперимент с цифровым рублем

Минфин: правительство начнет использовать цифровой рубль в качестве эксперимента
Правительство перейдет в использованию цифрового рубля
В 2025 году государство планирует провести эксперимент по применению цифрового рубля. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Правительство в 2025 году в качестве эксперимента будет использовать цифровой рубль», — заявил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в рамках данной инициативы новая форма национальной валюты будет использована для финансирования определенных бюджетных расходов.

Цифровой рубль, по словам Силуанова, абсолютно надежный. Он интересен для бюджета, особенно в плане прозрачности процессов, заключил министр.

В России 17 сентября была впервые выплачена зарплата в цифровых рублях, полученная госслужащим, по информации Минфина. Первым, кто получил цифровые рубли, оказался депутат Анатолий Аксаков. С 2026 года Казначейство и Банк России планируют обеспечить операции со счетом цифрового рубля, включая выплаты из бюджета по желанию получателей.

