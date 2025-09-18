Россияне нашли способ платить меньше по ипотеке

Россияне начали активнее рефинансировать ипотечные кредиты после трехкратного снижения ключевой ставки Центробанком, таким образом уменьшая траты на закрытие ипотеки. Об этом сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
«Центробанк три раза подряд снижал ключевую ставку, и проценты по кредитам тоже начали уменьшаться. Заемщики начали думать о том, что пора рефинансировать кредит под более низкую ставку, чтобы уменьшить свои расходы», — пояснил Дмитрий Ракута в беседе с aif.ru. Он отметил, что эта возможность особенно актуальна для тех, кто ранее согласился на невыгодные условия ради покупки подходящей недвижимости, а также для заемщиков, которые рассчитывали перекредитоваться после первоначального оформления ипотеки под высокий процент.
Однако, подчеркнул эксперт, рефинансирование будет выгодно только в случае существенного снижения ставки по кредиту — минимум на 3–4%. В противном случае возможная экономия может оказаться меньше дополнительных расходов: оформление нового договора, страховки и оценки объекта. Однако некоторые банки смягчают условия для своих клиентов и не требуют повторного оформления документов при рефинансировании в том же банке. Кроме того, в ряде финансовых организаций существуют ограничения по минимальному сроку действия текущей ипотеки — от трех до шести месяцев — прежде чем появится возможность подачи заявки на рефинансирование.
Ракута порекомендовал заемщикам не торопиться с решением и внимательно оценить предложения разных банков. По его словам, есть вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком к концу года. В этом случае разница между текущей и новой ставкой увеличится, а выгода от рефинансирования станет значительнее. Специалист советует дождаться решений регулятора в ноябре-декабре и только после этого принимать окончательное решение о перекредитовании.
