Когда в Москву придет первый снег: прогноз синоптика

Осень резко сменит настроение: уже на следующей неделе москвичей ждут первые заморозки до -2 градусов, а в начале октября синоптики прогнозируют первый снег. Эксперт «Метео» Александр Ильин рассказал URA.RU, какой будет погода с 22 по 28 сентября.
Погода в Москве: от летних +27 до заморозков и дождей
В Москве ближайшие выходные начнутся с приятного потепления, но уже к концу недели погода резко изменится. Синоптик Александр Ильин делится прогнозом: в субботу, 20 сентября, днем будет прохладно — от +15 до +17 градусов, местами до +16–...+18 градусов. Осадков не ожидается, небо останется ясным. А вот в воскресенье, 21 сентября, воздух прогреется до +21–..+23 градусов при легкой облачности, обещающей комфортный день без дождей.
«Воскресенье подарит москвичам настоящий всплеск тепла, но это ненадолго», — предупреждает Ильин.
Понедельник, 22 сентября, станет пиком тепла: до +25 градусов, а на юге и юго-востоке Подмосковья местами до +27 градусов. Погода останется солнечной и сухой. Но уже во вторник, 23 сентября, начнется похолодание с западных и северо-западных районов. Температура опустится до +15–...+20 градусов: в северных районах области +14–...+16 градусов, в южных и юго-восточных еще будет до +20 градусов. Осадков не предвидится.
«В среду, 24 сентября, температура выровняется до +11–...+16 градусов. А с пятницы, 26 сентября, и до воскресенья, 28 сентября, грядет серьезное похолодание: днем всего +6–+11 градусов. В ночь на пятницу местами по области возможны небольшие дожди. В субботу дожди заденут южные, юго-восточные и восточные районы, включая Москву, погода будет сырая и холодная. Воскресенье продолжит тенденцию: дождливо и прохладно», — отметил синоптик.
Особое внимание — заморозки. В ночь со среды на четверг, 24–25 сентября, температура в Подмосковье может упасть до 0 градусов, местами до -1–....-2 градуса, что приведет к первым заморозкам. Ветер в первой половине недели будет юго-западным, спокойным, а с четверга повернет на северо-западный и северный, сохранив северную составляющую до конца недели.
Погода в Санкт-Петербурге: дожди, холод и заморозки к концу недели
В Санкт-Петербурге погода будет более осенней с самого начала. В субботу, 20 сентября, и воскресенье, 21 сентября, ожидаются дожди при температуре +16–...+18 градусов днем (максимум +18 градусов). Ночью +11–...+13 градусов. Ветер юго-западный и западный, 4–7 м/с, с порывами до 7–12 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 755 мм рт. ст., в воскресенье упадет до 750 мм рт. ст.
«Петербург ждет дождливая и прохладная погода, которая к концу недели станет еще более осенней», — отмечает Александр Ильин.
В понедельник, 22 сентября, дожди продолжатся, температура днем около +17 градусов, ночью +10–...+15 градусов. Во вторник и среду, 23–24 сентября, похолодает до +13–...+16 градусов днем, без осадков. Ночью в среду температура упадет до +7–+9 градусов. «Во второй половине недели — с четверга, 25 сентября, по воскресенье, 28 сентября — дневные температуры составят +8–....+10 градусов, с возможными кратковременными дождями, подчеркивающими осенний настрой», — сообщил Ильин.
Ночью с четверга на пятницу, 25–26 сентября, температура опустится до 0–...+5 градусов, и в области возможны заморозки. К выходным ночной минимум поднимется до +6–...+8 градусов. Ветер большую часть недели западный, 5–10 м/с, в субботу возможно изменение направления.
Снег в Москве и области: когда ждать в 2025 году
Москва готовится к настоящей осени: первые снежинки уже не за горами! По словам синоптика Александра Ильина, заморозки в ночь с 24 на 25 сентября, когда температура в Подмосковье опустится до 0 градусов, а местами до -1–....-2 градуса, могут стать предвестниками зимы. Хотя устойчивый снег в конце сентября маловероятен, первые снежинки в Московской области могут закружиться уже в первой декаде октября 2025 года, особенно в северных и северо-западных районах.
«Первые снежинки в Подмосковье не за горами — сюрпризы погоды стоит ждать уже в начале октября», — прогнозирует Ильин.
Холодный фронт с севера, который принесет заморозки в конце сентября, создаст условия для ранних осадков в виде снега. Это связано с резким поступлением арктического воздуха и снижением температуры до околонулевых значений. Жителям Москвы стоит готовиться к переменчивой погоде.
