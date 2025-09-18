В Кремле подтвердили, что Козак подал в отставку

Козак подал в отставку
Козак подал в отставку Фото:

Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что он, Дмитрий Николаевич Козак, подал в отставку по собственному желанию», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что пока указ об отставке Козака не был опубликован. «Указа нет», — сказал Песков.

