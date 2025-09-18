Козак подал в отставку
Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что он, Дмитрий Николаевич Козак, подал в отставку по собственному желанию», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что пока указ об отставке Козака не был опубликован. «Указа нет», — сказал Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!