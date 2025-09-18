Пермские приставы закрыли опасные кафе на трассе

В Пермском крае два придорожных кафе были закрыты после выявления нарушений, связанных с использованием некачественной воды для приготовления пищи. Проверки прошли в заведениях «Персона» и «Удача» на трассе Пермь — Чусовой.
«Оба заведения использовали воду из скважин, не прошедших необходимый контроль. Эта вода применялась не только для уборки помещений и мытья рук, но и для приготовления блюд. По решению суда оба кафе приостановили деятельность сроком на 45 суток», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Челва Добрянского округа Прикамья, который находится на трассе Пермь — Березники, на 45 суток закрыли кафе «Путник». Причиной приостановки деятельности стала антисанитария. Водоснабжение кафе осуществляется от находящейся в складском помещении скважины без документов, подтверждающих соответствие воды предъявляемым к ней требованиям.
