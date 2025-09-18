Государство планирует продать челябинское «Южуралзолото» к концу октября

Правительство РФ рассчитывает продать челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) к концу октября. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам.
«Государство рассчитывает продать контроль в ЮГК до конца октября», — заявил Моисеев, слова которого привел telegram-канал MarketTwits. В сентябре министр финансов Антон Силуанов в эфире радио «РБК» сообщил о скорой продаже холдинга.
В судах продолжаются процессы, инициированные прокуратурой с целью обеспечить выполнение требований безопасности на карьерах ЮГК. По трем процессам природоохранной прокуратуры Магнитогорска к холдингу предъявлены претензии на 4,5 млрд рублей.
Компания стала государственной в июле. Группу Советский райсуд Челябинска национализировал по требованию Генпрокуратуры. Под контроль государства перешли компании «ЮГК», «УК ЮГК» и ряд других, имеющих отношение к бывшему мажоритарию золотодобытчика Константина Струкова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!