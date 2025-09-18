Государство планирует продать челябинское «Южуралзолото» к концу октября

«Южуралзолото» может получить нового собственника до конца октября
«Южуралзолото» может получить нового собственника до конца октября
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Правительство РФ рассчитывает продать челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) к концу октября. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам.

«Государство рассчитывает продать контроль в ЮГК до конца октября», — заявил Моисеев, слова которого привел telegram-канал MarketTwits. В сентябре министр финансов Антон Силуанов в эфире радио «РБК» сообщил о скорой продаже холдинга.

В судах продолжаются процессы, инициированные прокуратурой с целью обеспечить выполнение требований безопасности на карьерах ЮГК. По трем процессам природоохранной прокуратуры Магнитогорска к холдингу предъявлены претензии на 4,5 млрд рублей.

Компания стала государственной в июле. Группу Советский райсуд Челябинска национализировал по требованию Генпрокуратуры. Под контроль государства перешли компании «ЮГК», «УК ЮГК» и ряд других, имеющих отношение к бывшему мажоритарию золотодобытчика Константина Струкова.

