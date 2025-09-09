Акции челябинского «Южуралзолото» выросли на 4% на словах Силуанова о продаже

Акции национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выросли на 4,8% после слов министра финансов РФ Антона Силуанова о скорой продаже государством контрольной доли. Информация о росте акций указана на сайте Мосбиржи.
«Котировки ЮГК выросли на 4,48%, до 0,6208 (+0,0266) (данные указаны на момент написания новости — прим. URA.RU», — указано в показателях на сайте Мосбиржи. Максимально котировки 9 сентября поднимались до 5,3%, до 0,626 рубля.
Рост произошел после слов Силуанова, озвучившего планы государства продать контрольный пакет национализированной компании. В августе сообщалось, что покупателем может стать «большой миноритарий», входящий в структуру Газпромбанка. Рыночная стоимость пакета составляет 85 миллиардов рублей, сообщал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
ЮГК национализировали в июле по требованию Генпрокуратуры РФ. Компания принадлежала вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение. Вся информация о национализации ЮГК собрана в сюжете на URA.RU.
