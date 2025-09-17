В ХМАО сорвались гастроли Розенбаума

В Ханты-Мансийске вслед за Сургутом отменили концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Об этом представители КТЦ «Югра-Классик» сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Сольный концерт Александра Розенбаума, запланированный на 20 сентября, отменяется. По причине логистической проблемы прокатчика артиста», — следует из сообщения. Возврат денег за билеты будет осуществлен автоматически.
Концерт Александра Розенбаума отменили и в Сургуте, артист должен был выйти на сцену 18 сентября. Поклонникам пообещали позже сообщить новую дату выступления.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящих гастролях Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ханты-Мансийск. Самые дорогие билеты на концерт продают по 15 тысяч рублей.
