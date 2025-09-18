Экс-главе свердловского минэка сделали «хорошее предложение»

Бывший министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков сам написал заявление об отставке, потому что получил хорошее предложение о работе. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения.
«Он [Садыков] сам написал заявление три месяца назад, но [бывший на тот момент врио губернатора Денис] Паслер попросил остаться до выборов. Ему сделали хорошее предложение о работе», — рассказал собеседник. При этом раскрывать, куда именно, не стал. «Один из крупнейших уральских холдингов», — добавил он. Сам Садыков на звонок корреспондента не ответил, сообщение в мессенджере не прочитал.
Как ранее сообщало URA.RU, после официального вступления в должность нового губернатора 16 сентября правительство региона ушло в отставку (техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). 17 сентября Паслер продлил контракты со всеми членами правительства (пока не сформировалось новое, работают в статусе исполняющих обязанности), кроме двух — Садыкова и главы минцифры Михаила Пономарькова. Садыкова временно замещает его заместитель Татьяна Гладкова.
По словам источников агентства, также рассматривается вопрос о реорганизации минэка. По одной версии, его функции распределят между минпромом, мининвестом и минфином. По другой, наоборот, усилят. «Минэк станет ключевым министерством», — говорил один из собеседников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!