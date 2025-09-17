В Свердловской области 9 замов губернатора и 13 министров получили работу после отставки

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер переподписал контракты с девятью замами и тринадцатью министрами, а еще двух отправил в отставку. Все, кто сохранили посты, продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Так, на своих местах остаются первый замгубернатора Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политический блок, руководитель аппарата губернатора Иван Детченя, «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов (отвечает, в частности, за министерство международных отношений и стройнадзор), Сергей Швиндт (транспорт и строительство), «социальный» замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова, «силовой» зам Азат Салихов и замгубернатора-глава МУГИСО Алексей Кузнецов (МУГИСО). Как ранее сообщало URA.RU, контракт не стали продлевать с двумя министрами: Русланом Садыковым (экономика) и Михаилом Пономарьковым (цифровое развитие). Обоих временно заменят их замы — Татьяна Гладкова и Алексей Сабуров, соответственно.
Из министров в статусе и. о. останутся Светлана Тренихина (минобр), Андрей Злоказов (соцполитика), Александр Кудрявцев (безопасность), Денис Мамонтов (экология), Сергей Пересторонин (промышленность), Леонид Рапопорт (спорт), Алексей Рубцов (ЖКХ), Александр Старков (минфин), Григорий Сурганов (строительство), Александр Толкачев (транспорт), Светлана Учайкина (культура), глава департамента по противодействию коррупции Андрей Оборок и директор Госжилстройнадзора Алексей Россолов.
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!