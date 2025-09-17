Уволен свердловский министр экономики Садыков

Руслана Садыкова временно заменит его заместитель
Руслана Садыкова временно заменит его заместитель
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Министр экономики Свердловской области Руслан Садыков отправлен в отставку. Такое решение принял новый губернатор региона Денис Паслер.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор с Русланом Садыковым расторгнут с 16 сентября без возложения обязанностей», — написали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обязанности министра будет исполнять его заместитель Татьяна Гладкова. Садыков — уроженец Свердловской области. Он окончил УрГЭУ, больше восьми лет работал в уральском полпредстве. С мая 2022 года он де-факто был исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области — после того, как этот пост покинул Андрей Руцинский. Кроме этого, Садыков работал в полпредстве президента России в УрФО, пока в декабре 2022-го его не назначил главой минфина экс-губернатор Евгений Куйвашев.

Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.

