Сургутская школа приняла одновременно 31 первый класс

В сургутской школе №9 одновременно обучается 31 первый класс, все они занимаются в первую смену. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В 2025–2026 учебном году первые классы открыты во всех четырех корпусах средней школы №9, два из которых являются корпусами исключительно для начальных классов. Обучение 1-х классов организовано в первую смену», — уточнили в мэрии.
При этом нормативов по количеству набираемых классов не существует. Много первоклассников в этом году приняли и другие учебные заведения: в лицее имени генерал-майора В. И. Хисматулина и в школе №45 открыто по 11 первых классов.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появился первый Ц класс. Чтобы различать их, к буквам в обозначении добавили цифры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!