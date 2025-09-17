17 сентября 2025

Сургутская школа приняла одновременно 31 первый класс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все первоклашки школы №9 учатся в первую смену
Все первоклашки школы №9 учатся в первую смену Фото:

В сургутской школе №9 одновременно обучается 31 первый класс, все они занимаются в первую смену. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В 2025–2026 учебном году первые классы открыты во всех четырех корпусах средней школы №9, два из которых являются корпусами исключительно для начальных классов. Обучение 1-х классов организовано в первую смену», — уточнили в мэрии.

При этом нормативов по количеству набираемых классов не существует. Много первоклассников в этом году приняли и другие учебные заведения: в лицее имени генерал-майора В. И. Хисматулина и в школе №45 открыто по 11 первых классов.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появился первый Ц класс. Чтобы различать их, к буквам в обозначении добавили цифры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сургутской школе №9 одновременно обучается 31 первый класс, все они занимаются в первую смену. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В 2025–2026 учебном году первые классы открыты во всех четырех корпусах средней школы №9, два из которых являются корпусами исключительно для начальных классов. Обучение 1-х классов организовано в первую смену», — уточнили в мэрии. При этом нормативов по количеству набираемых классов не существует. Много первоклассников в этом году приняли и другие учебные заведения: в лицее имени генерал-майора В. И. Хисматулина и в школе №45 открыто по 11 первых классов. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появился первый Ц класс. Чтобы различать их, к буквам в обозначении добавили цифры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...