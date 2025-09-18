Финансист объяснил, почему не будет вкладов в цифровых рублях

Финансист Разуваев: запрет на вклады в цифровых рублях нужен для защиты банков
У государства пока нет задачи сделать цифровой рубль массовым, считает Александр Разуваев
У государства пока нет задачи сделать цифровой рубль массовым, считает Александр Разуваев Фото:

Государство ввело ограничения для счетов в цифровых рублях, чтобы не подвергать риску финансовую устойчивость банков. Например, в новой форме денег россияне не смогут открывать вклады. В противном случае они могли бы лишиться части средств, которые клиенты хранят на депозитах, рассказал в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Были прогнозы, что банки могут лишиться 10% средств на депозитах. Потому что часть вкладчиков решит, что держать деньги в цифровых рублях напрямую у государства все-таки надежнее, чем в банках», — сказал эксперт.

У государства нет задачи сделать цифровой рубль массовым в ближайшее время, полагает Разуваев. Об этом говорит не только ограничение на вклады, но и то, что россияне не смогут хранить на таких кошельках больше 300 тысяч рублей. Основная задача новой формы денег — внешнеторговые расчеты, добавил финансист.

Накануне Казначейство России произвело первую выплату зарплаты в цифровых рублях. Ее получателем стал глава комитета Госдумы по цифровому рынку Анатолий Аксаков. Глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил журналистам, что цифровой рубль интересен для бюджетного процесса из-за высокого уровня отслеживаемости и контроля.

