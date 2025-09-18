Прокуратура через суд обязала Минприроды защитить «Вишерский» заповедник Пермского края

Прокуратура нашла нарушения в Вишерском заповеднике Пермского края
Проведенная природоохранной прокуратурой проверка выявила нарушения в соблюдении законодательства в работе заповедника «Вишерский». Было установлено, что параметры охранной зоны государственного природного объекта, в частности ее ширина и конфигурация, не были полностью определены.

«Кроме того, положение об охранной зоне не было принято, а сведения о ее границах не внесены в государственный кадастр недвижимости. Это фактически препятствовало установлению особого режима для предотвращения негативного воздействия на территорию заповедника», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на заповедник и Министерство природных ресурсов и экологии РФ обязанности принять меры по устранению нарушений. Суд удовлетворил заявленные требования. На сегодняшний день решение суда исполнено.

22 августа URA.RU сообщало о другой претензии прокуратуры к заповеднику «Вишерский». Там были найдены остатки телебашни на горе Полюд. Позднее руководство пообещало, что их уберут зимой. По словам сотрудников заповедника, вышка была опасна для туристов — на ней намерзали глыбы льда и снега, которые падали вниз и могли нанести людям увечья. Именно поэтому ее демонтировали.

