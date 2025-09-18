Путин оценил идею переименования Волгограда в Сталинград

Президент России Владимир Путин высказался по поводу инициативы вернуть Волгограду историческое название Сталинград. По словам Путина, решение о переименовании должно приниматься на региональном уровне, а вопрос требует вдумчивого подхода.
«Вопрос возвращения Волгограду названия „Сталинград“ должен решаться на региональном уровне, нужно подумать», — заявил Владимир Путин во время трансляции в официальном telegram-канале Кремля. Он уточнил, что подобные решения не могут приниматься без широкого общественного обсуждения.
Ранее Путин подписал указ о переименовали аэропорта Волгограда в «Сталинград». Это было сделано с целью увековечить память о Победе. По словам политолога Андрея Серенко, это решение означало что Путин не готов к возвращению советского названия Волгограду.
