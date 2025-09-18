Путин высказался о способности молодежи защитить свою страну

Путин: молодежь России демонстрирует готовность защищать Родину
Путин считает, что российская молодежь демонстрирует патриотизм и готовность защитить родину
Путин считает, что российская молодежь демонстрирует патриотизм и готовность защитить родину

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил высокий уровень патриотизма и готовности российской молодежи защищать Родину. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями фракций политических партий в Госдуме, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша молодежь, в общем, демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите наших ценностей традиционных», — приводит слова президента пресс-служба Кремля. Путин высоко оценил степень общественно-государственной защиты.

Во встрече в Госдуме участвуют ее председатель Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а также лидеры фракций политических партий. Ранее Путин также заявил о негативном влиянии работы фонда Сороса на российскую молодежь.

