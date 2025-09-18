В МИД РФ раскрыли ответ США на предложение о возобновлении прямого авиасообщения

США не ответили на предложение России о восстановлении прямого авиасообщения
США пока не ответили на предложение о восстановлении авиасообщения с РФ
США не отреагировали на предложение России о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на встречные шаги со стороны Вашингтона.

«Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США будет с воодушевлением воспринято деловыми кругами двух стран», — заявила Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляцию вел telegram-канал ведомства. Восстановление прямых перелетов важно для развития деловых и гуманитарных связей между Россией и США. 

В начале сентября представитель МИД сообщала, что Россия направила Соединенным Штатам конкретные предложения по восстановлению прямого авиасообщения. В настоящее время для преодоления маршрута с одного берега на другой необходимо затратить порядка суток, учитывая пересадки и стыковки

