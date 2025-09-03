Захарова: Россия предложила США возобновить авиасообщения

Россия направила Соединенным Штатам конкретные предложения по восстановлению прямого авиасообщения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Это не политика, а то, что прагматично и нужно людям», — заявила Захарова в интервью ТАСС.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, в настоящее время для преодоления маршрута с одного берега на другой необходимо затратить порядка суток, учитывая пересадки и стыковки. Она подчеркнула, что ранее этот путь занимал лишь девять часов на протяжении многих лет, и, как она отметила, «это было удобно для всех».
Ранее Мария Захарова отмечала, что Москва и Вашингтон заинтересованы в поиске путей урегулирования существующих разногласий. Она подчеркнула, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Соединенными Штатами могло бы стать символом постепенного восстановления двустороннего взаимодействия. Кроме того, посол России в США Анатолий Дарчиев сообщил о том, что российская сторона готовит необходимые документы для возобновления авиасообщения с Соединенными Штатами.
