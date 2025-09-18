Путину предложили учредить федеральный День ветерана боевых действий

Путину предложили установить общероссийскую памятную дату для ветеранов боевых действий
Президенту России Владимиру Путину предложили учредить федеральную памятную дату — День ветерана боевых действий. С инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече лидеров думских фракций с главой государства.

«Сегодня в ряде субъектов уже установлена <...> региональная дата: День ветерана боевых действий, но ребята просят, <...> чтобы дата была для всей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас поддержать нашу инициативу об общероссийской памятной дате: День ветерана боевых действий. Для бойцов, офицеров специальной военной операции это архиважно», — заявил Слуцкий, обращаясь к Путину. Трансляция выступления главы государства велась в официальном telegram-канале Кремля.

По словам Слуцкого, идея создания такой даты возникла после общения с военнослужащими, вернувшимися с фронта. По его словам, они особо акцентировали внимание на необходимости учреждения отдельного федерального праздника для каждого, подчеркнув важность этого вопроса.

