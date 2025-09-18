Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края

Махонин исполняет полномочия председателя краевого правительства с октября 2020 года
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вновь возглавил правительство региона. Соответствующий указ он подписал сегодня.
«В соответствии с пунктом „б“ ч. 9 ст. 27 устава Пермского края принимаю на себя исполнение полномочий председателя правительства Пермского края», — говорится в указе. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Ранее он своим указом признал утратившим силу аналогичный документ от 7 октября 2020 года. Инаугурация Дмитрия Махонина состоялась сегодня.
