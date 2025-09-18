Путин высказался о надобности электронного голосования на выборах

Путин: электронное голосование максимально объективно и себя оправдало
Электронная система голосования продемонстрировала свою эффективность и обеспечивает наивысший уровень объективности, заявил Путин
Электронная система голосования продемонстрировала свою эффективность и обеспечивает наивысший уровень объективности, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Электронное голосование полностью оправдало себя и является максимально объективным инструментом волеизъявления. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«В целом это электронное голосование себя оправдало. Оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться», — сказал Путин на встрече.

Заявление прозвучало в ходе обсуждения итогов недавних выборов и избирательных технологий. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется в России на выборах различного уровня уже несколько лет. Власти называют его удобным и безопасным способом выражения воли граждан, в то время как некоторые оппозиционные политики и эксперты критикуют систему, указывая на возможные риски.

В ходе единого дня голосования, который прошел с 12 по 14 сентября 2025 года, в России состоялось около 5 тысяч избирательных кампаний, а явка избирателей составила почти 50%. Возможность дистанционного электронного голосования в этом году была предоставлена жителям 24 регионов, что стало одним из ключевых новшеств избирательной кампании.

