В Челябинске арестовали трех мужчин, вымогавших с битой деньги у подростка

В Челябинске арестовали трех мужчин, которые вымогали с помощью ударов битой и выстрела пневматического пистолета деньги у 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«В Челябинске избрана мера пресечения трем местным жителям, обвиняемым в вымогательстве денежных средств у несовершеннолетнего. В отношении 18- и 22- летних фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий 32-летний обвиняемый по состоянию здоровья отправлен под домашний арест», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проверки контактов подозреваемых и адресов их возможного местонахождения, злоумышленники были задержаны. Их доставлены в следственный отдел.
По данным следствия, инцидент произошел 16 апреля в гаражах по улице Механической. Трое мужчин похитили 16-летнего парня и потребовали отдать им 130 тысяч рублей. Молодого человека не меньше пяти раз ударили битой, выстрелили в ногу из пневматики и дважды ударили по лицу. Возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). Расследование продолжается.
