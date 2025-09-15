15 сентября 2025

«Избивали и стреляли из пневматики»: группа челябинцев похитила школьника ради выкупа

Группа челябинцев похитила школьника ради выкупа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский следком возбудил уголовное дело
Челябинский следком возбудил уголовное дело Фото:

В Челябинске группа мужчина похитила школьника. Как сообщает пресс-центр СК РФ со ссылкой на соцсети, они отвезли мальчика в гараж, где пытали и требовали деньги.

«В соцмедиа сообщается, что в Челябинске на подростка напала группа мужчин и отвезла в гараж. Там его несколько часов избивали, стреляли в несовершеннолетнего из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В областном следкоме уже отреагировали на ситуацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). И.о. руководителя СКР по региону Константин Правосудов должен будет доложить председателю ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске группа мужчина похитила школьника. Как сообщает пресс-центр СК РФ со ссылкой на соцсети, они отвезли мальчика в гараж, где пытали и требовали деньги. «В соцмедиа сообщается, что в Челябинске на подростка напала группа мужчин и отвезла в гараж. Там его несколько часов избивали, стреляли в несовершеннолетнего из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег», — сообщает пресс-служба СК РФ. В областном следкоме уже отреагировали на ситуацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). И.о. руководителя СКР по региону Константин Правосудов должен будет доложить председателю ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...