«Избивали и стреляли из пневматики»: группа челябинцев похитила школьника ради выкупа

В Челябинске группа мужчина похитила школьника. Как сообщает пресс-центр СК РФ со ссылкой на соцсети, они отвезли мальчика в гараж, где пытали и требовали деньги.
«В соцмедиа сообщается, что в Челябинске на подростка напала группа мужчин и отвезла в гараж. Там его несколько часов избивали, стреляли в несовершеннолетнего из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В областном следкоме уже отреагировали на ситуацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). И.о. руководителя СКР по региону Константин Правосудов должен будет доложить председателю ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
