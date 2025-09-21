«Было бы сложно отмыться»: Соседов озвучил причину отказа SHAMAN от голосования на «Интервидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU объяснил, чем был мотивирован отказ SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя) участвовать в голосовании «Интервидения». По его словам, вероятно, это не было «незапланированным» решением, как это представили ведущие.
«Давайте не будем наивными. SHAMAN вряд ли сам себя снял. Видимо, ему велели так сделать. И это решение, кстати, правильное. Если бы этого не сделали и SHAMAN победил, было бы сложно отмыться от упреков, что это заранее инспирировано и что это не результат свободного волеизъявления членов международного жюри», — говорит Соседов.
Музыкальный критик оценил выступление Ярослава как «прекрасное». Его песня «Прямо по сердцу» авторства Максима Фадеева сопровождалась появлением на сцене цифрового аватара девушки. После этого заслуженный артист РФ заявил, что принял решение отказаться от победы.
«SHAMAN выступил прекрасно. Все еще раз увидели, что это артист международного уровня. Итоги конкурса в целом справедливые», — резюмировал Соседов.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» собрал в Москве представителей 22 стран. Участница от США в последний момент не смогла выйти на сцену. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама.
