Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
22:36
В Пермском крае временно отключат телевидение и радио
22:32
В Екатеринбурге зафиксировали антирекорд по количеству теплых дней
22:20
Семеро курганских учителей получили по 200 тысяч рублей
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:19
Путин наградил спецпредставителя РФ в ШОС Хакимова и генконсула Панкова
22:05
Shot: школьник в Подмосковье пропал после общения с украинскими мошенниками
21:52
Ожидание первого снега на Ямале и новый сенатор в Совете Федерации от ЯНАО: события дня
Сбербанк снизил ставки по накопительным счетам: какие варианты остались у вкладчиков
21:36
Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» по конфликту с Россией
21:22
Учения России и Беларуси «Запад-2025» завершились
21:20
Песни «КиШ» под оркестр, мюзикл 18+ и стендап Арановой : куда сходить в Тюмени в выходные. Афиша
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
21:14
В Госдуме предложили смягчить медицинскую реформу
21:12
ХК «Автомобилист» упустил победу над «Трактором» в первом дерби сезона. Фото
1
21:12
Бесплатный проезд и кешбэк на питание: для чего нужна карта школьника в Екатеринбурге
Российские силы поразили инфраструктуру ВСУ и уничтожили украинскую ДРГ: главное о спецоперации на 17 сентября
21:07
Какой будет зима 2025-2026: приметы опытного садовода
21:03
Путин поручил повысить выплату по «земским» программам в приграничье
21:00
Какие праздники отмечают 19 сентября 2025: что можно и нельзя делать
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
21:00
Выпавшая из окна мать, демонтаж колеса и интервью Бэтмена: главные новости Кургана 17 сентября
20:56
Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
20:54
«Меня заказали»: новый главный азербайджанец на Урале — о врагах, планах на диаспору и разгроме ОПГ
1
Ушла душа народного танца и оперной сцены: что известно о легендарном балетмейстере Юрии Папко
20:53
Велосипедные рецидивисты пойманы в Кургане
20:48
Самое новое кино и современный балет: куда пойти в Перми на неделе. Афиша
20:45
Интервью из СИЗО: топ-менеджер «Макфы» Паршин заявил о фабрикации дела
«Со слезами на глазах»: первый самолет приземлился в Краснодаре после трехлетнего перерыва. Фоторепортаж
20:36
Бастрыкин потребовал доложить о нарушении прав жителей тюменской деревни
20:26
В Ишиме выбрали лучших велогонщиков России. Фото
20:26
«Крепкий мужик»: Лукашенко высказался о своем возможном преемнике
1
Путин не дал Трампу сломать Индию
20:21
Раненый боец РФ смог выжить после пяти дней в окопе без сознания. Видео
20:20
Театралы из Подмосковья покажут в Сургуте спектакли, но увидеть их смогут не все
20:19
Кандидат наук, старожил полпредства: биография экс-главы свердловского минэка Садыкова
Как задать вопрос Владимиру Путину на Прямую линию
20:15
Семь единороссов уступят свои места в заксобрании ЯНАО однопартийцам. Список
20:15
Водителей ХМАО зовут на вакансии с зарплатой в 250 тысяч рублей
20:11
«Роль нефтегазовой отрасли для страны очевидна»: глава ЯНАО выступил на форуме TNF
Путин поручил готовиться к Прямой линии: вспоминаем о чем президент говорил на прошлогоднем мероприятии
20:10
Жителей Нижневартовска зовут в театр смотреть спектакли все выходные
20:07
Пермяков напугал дым в ЖК «Арсенал»
20:07
Тюменские единороссы взяли под полный контроль четверть муниципальных дум региона
Власти снизили риски коллапсов в аэропортах
20:06
Умер легендарный советский балетмейстер Юрий Папко
20:06
«Для женщины — это магнит»: психолог раскрыла хитрость Крида
20:05
Путин продлил действие контрсанкций до 2027 года
Бензин обновил исторический максимум: с чем связан резкий рост цен на топливо
20:00
Для жителей Ханты-Мансийска устроят чаепитие с 22-метровым пирогом
19:54
Польша депортирует украинца, запустившего дрон над резиденцией президента
19:53
Мэрия Сургута ужесточит правила выдачи служебного жилья чиновникам-варягам
Путин принял неординарное решение в условиях жесткого дефицита
19:50
Глава МЧС РФ Куренков посетил в Озерске лучшее воинское формирование ведомства. Фото
19:48
Партнеры банкротят нефтяную компанию из ХМАО, связанную с Кипром
19:46
Екатеринбуржец сорвался с седьмого этажа, когда лазил по дому. Фото
«Могла эвакуироваться сама»: новые подробности о застрявшей на пике Победы альпинистке Наговициной
19:44
Туристы ХМАО скупают подешевевшие зимние туры в Китай
19:42
Судьбу как минимум трех свердловских топ-чиновников после отставки решит Москва
19:41
Власти Сургута решили снести здание культового кинотеатра
Учитель из Египта, продюсер из Бразилии и посол культуры: кто будет участвовать в «Интервидении-2025»
19:39
Появилось видео, где тюменский школьник ломает челюсть кошке в подъезде
19:34
Захарова назвала действия Хорватии против российского борца нацизмом
19:34
Экс-замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова: от учителя из Тарко-Сале до вершины власти
Кто победит на «Интервидении»: прогнозы и версии экспертов
19:32
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
19:31
Бьянка, Олег Майами и еще две звезды выступят на фестивале в Кургане. Эксклюзив
19:30
«Весь район возмущен»: екатеринбуржцы недовольны переводом в новые поликлиники
1
Теперь круглый год: в Госдуме поддержали призыв без перерыва, что это значит и кого заберут
19:27
США запретили белорусской авиакомпании летать в Россию на Boeing
1
19:26
На TNF-2025 обсудили меры поддержки российского ТЭК
19:22
Губернатор ХМАО рассказал о льготах для нефтяной отрасли на форуме в Тюмени
«Мама задерживается»: можно ли было спасти альпинистку Наговицину, которая оказалась на пике Победы с травмой
19:20
48 млн рублей за жилье: самые дорогие элитные ЖК в Челябинске
19:19
«Приехал, заработал, уехал»: Решетников анонсировал меры по мигрантам
1
19:17
Заслуженный учитель России остался в шоке после предложения Киркорова включить Пугачеву в школьную программу
3
19:13
В Тюмени начали менять таблички на остановках. Фото
19:09
Полный цикл и замкнутая бизнес-система: почему промышленники России открывают заводы в Тюмени. Эксклюзив
19:07
Водолеям — отношения, Рыбам — больше отдыхать: как затмение Венеры Луной повлияет на людей
19:06
Айтишник из Тюмени, четыре года пробывший министром: досье уволенного главы свердловского минцифры
19:06
«Прибыль выросла на 224%»: почему создатель таежной косметики из ХМАО ушла из сетей и маркетплейсов
19:05
«Такое только в кино видела»: пьяный сотрудник ЧОП впечатлил учащихся курганского колледжа. Фото
2
19:05
В Грузии заявили, что потребуют от Украины ответа по окончании конфликта
1
19:02
В Госдуме назвали лицемерием слова Зеленского о «просьбах прощения» со стороны россиян
19:01
Наденет серебряную цепь и получит штандарт: как пройдет церемония инаугурации губернатора Пермского края
19:00
Жизнь в Сабетте: сколько стоят продукты, сигареты и лекарства в вахтовом поселке на Ямале. Фото
18:59
Смородина, малина, крыжовник: обрезаем ягодные кустарники осенью
18:54
Суд заочно арестовал Чичваркина* и объявил в розыск
18:53
На муниципальных челябинских выборах ЕР взяла 620 мандатов из 723
18:49
Труп нашли возле больницы в Екатеринбурге. Фото
18:48
Путин поручил начать подготовку к Прямой линии
18:45
Работник «Сургутнефтегаза» сдавал на права за других водителей
18:39
Тюменцы смогут увидеть МКС в ночном небе
18:37
Путин проведет прямую линию
18:36
В Chery прокомментировали сообщения об уходе концерна с рынка РФ
18:31
Что известно о новом заводе по производству оборудования для бурения скважин, который построили в Тюмени
18:30
Падение 86-летней пассажирки в автобусе в Челябинске вылилось в уголовное дело
18:30
Политблок Салехарда остался безнадзорным из-за уголовного дела Токарчука
18:28
Семья женщины, которая выпала из окна в Кургане, была на учете
18:27
Француз отправил депутатам сотни презервативов, чтобы они перестали размножаться
18:23
Дочери многоженца Сухова после скандала на «Пусть говорят» сделали заманчивое предложение
18:13
В Курганской области отменен особый противопожарный режим
18:12
Синоптики раскрыли дату первого снега в ХМАО
18:11
В Тюменской области от гриппа уже привились почти 240 тысяч человек
18:09
В сентябре Пермь посетит министр труда РФ
18:09
В Перми номера на парковках скрывают порядка 20% водителей
18:07
Травмирование челябинской школьницы на тренировке вылилось в уголовное дело
18:06
В Свердловской области подешевели автомобили
18:05
В Польше обнаружили еще один упавший беспилотник
18:03
Челябинский облсуд оставил под арестом счета экс-владельцев ЮГК
18:01
В Екатеринбурге под снос пойдет целый квартал на Вторчермете: как он выглядит
18:00
Челябинский авторынок захватили подержанные авто из КНР, а цены на них снизились
18:00
«Быть не такой, как все»: ямальская певица Елена Лаптандер о сцене, творчестве, корнях и любви
17:58
Жители Троицка потребовали осушить фонтан фекалий
17:57
Легендарный певец из санкционного списка закатит шоу в Екатеринбурге
1
17:56
Запретят ли «Сектор Газа» в России: почему все снова вспомнили о Юре Хое
17:55
Путин проводит встречу с правительством
17:53
Российский дрон защитил жителя Херсона от мобилизации ТЦК, это сняли на видео
1
17:51
В Тюмени ради строительства многоэтажек изымут 15 участков и зданий
17:49
Какие продукты помогут уберечься от ОРВИ и гриппа: что есть, чтобы не болеть
1
17:46
В Тюмени написали пьесу про бунт в драматическом театре
17:46
От слесаря до сенатора: что известно о будущем члене Совфеда от Заксобрания ЯНАО Ситникове
17:43
В Екатеринбурге разработают проект трансформации Новокольцовского
17:38
В ресторанах Челябинска стартует фестиваль пельменей
17:34
Тюменские родители устроили скандал из-за шестидневной учебной недели в школе
17:31
Жители ХМАО устроили массовую драку на парковке. Видео
17:31
Рэпер Macan, который приедет в Курган в 2026 году, запросил черные трусы и энергетики
17:31
Сбивать шампанское кокосами предлагают гостям нефтяного форума в Тюмени. Видео
17:30
Юрия Бутусова похоронят 21 сентября
17:30
Трудинспекция крупно оштрафовала пермские охранные предприятия
17:30
«10 тысяч долларов за съемки»: директор пермского модельного агентства о гонорарах, шоу уродов и конкурентах
17:30
Спорт, театр и квесты: куда сходить в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко на выходных. Афиша
17:29
Первый замгубернатора Воробьев зажег факел в курганских селах. Видео
5
17:28
Патриарх Кирилл поздравил пермского губернатора Махонина с победой на выборах
17:27
Череп и пентаграммы: в Челябинске будут судить сатаниста. Видео
17:25
Аэропорт Тамбова приостановил работу
17:22
МАХ запустил открытое тестирование каналов для блогеров
1
17:22
ЕВРАЗ НТМК раньше срока выполнил обязательства по одному из мероприятий проекта «Чистый воздух»
17:20
Житель ХМАО дал взятку терапевту, чтобы получить больничный лист
17:20
Волейбол, этновечеринки и День села: куда сходить в Новом Уренгое и Пуровском районе на выходных. Афиша
17:19
Приятно работать с лучшими: российские промышленники хвалят Тюмень за продвинутость
17:13
Первые поставки США за счет НАТО отправили Украине
17:10
Спектакли, квесты и квартирники: куда сходить в Салехарде на выходных. Афиша
17:08
Выкуривал мошенников: что стало со студентом, устроившим взрыв на избирательном участке в Тобольске
17:06
Полтора года в СИЗО: что известно об уголовном деле экс-начальника пермской ИК-37 Ильи Асламова
17:01
Авиакомпания из ХМАО возобновила прямые рейсы в Краснодар после трехлетнего перерыва
17:01
Хватит ли свердловчанам урожая овощей до весны и какие цены их ждут
17:00
Директор пермского модельного агентства рассказала, почему конкурсы красоты превратились в шоу фриков
16:58
Кинокритик высказался о вырезанном «интимном» часе в «Москве слезам не верит»
16:57
Синоптики предупредили о шторме на Ямале
16:57
Власти Пермского края хотят запустить прямые рейсы в Краснодар
16:56
В Сургуте стали известны лучшие детские сады
16:54
В Перми водителей со скрытыми номерами будет ловить искусственный интеллект
16:52
В Красноярске назначили врио мэра после отставки арестованного Логинова
16:51
Глава Первых Светлана Буравова посвятила 43 юных челябинца в Движение. Фото, видео
16:49
Коммунист получил мандат скандального депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО родиной мигрантов
16:47
Депутат Аксаков первым в России получил зарплату в цифровых рублях
5
16:46
Частники требуют с ямальцев большие деньги из-за закрытия переправы через Обь
16:42
Раскрыты последние слова альпинистки Наговициной: как пытались спустить женщину с пика Победы
50
16:41
В Ханты-Мансийске двое жителей избили знакомого во дворе. Видео
16:40
Экс-доценту института МЧС в Екатеринбурге вынесли приговор за взятки
16:40
В Челябинск прибыл глава МЧС России Куренков. Видео
16:40
В интернете появился фейк о причинах создания нового российского мессенджера
16:35
Место сенатора Муратова в курганской облдуме займет ветеран СВО. Инсайд
1
16:32
Пермский краевой суд признал слово «овца» оскорбительным
16:30
Путин планирует международную встречу, но без Трампа и Зеленского: заявления Пескова 17 сентября
16:30
ВСУ атаковали православный храм в Херсонской области
16:30
Курганские депутаты нового состава будут решать, кто станет сенатором от облдумы. Инсайд
1
16:24
Челябинский военный, находясь в самоволке, убил сожительницу
16:22
Челябинцы обсудят строительство магазина на «Меридиане». Скрин
16:15
В Кургане и Шадринске будет 19-20 градусов тепла
1
16:14
Здание правительства в российском регионе атаковали дроны
16:14
В городе Ямала начали готовиться к Новому году: что появится в ледовых городках
16:14
Пермское предприятие не платило сотрудникам зарплату и отпускные
16:13
В гордуме Челябинска подвели итоги первого года работы
16:12
В исторической башне у вокзала Кургана предлагают сделать частную резиденцию. Фото, видео
16:10
Лавров рассказал, в чем Киев пошел наперекор США
16:08
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
16:07
В Тюмени неизвестные люди преследуют популярного треш-блогера Руслана Гительмана. Видео
16:06
Сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга зеки раскаялись
16:03
Представлен список европейских стран, которые жестко выступили против возвращения сборной РФ
1
16:02
В Екатеринбурге ученого задержали за комментарии в соцсетях
16:01
В Новый Уренгой из Екатеринбурга компания из ХМАО запустит шесть авиарейсов
16:00
Прокуратура Магнитогорска предъявила «Южуралзолоту» претензии на 4,5 миллиарда
15:58
Пятничный вайб: живое звучание в сердце курганцев создадут музыканты областной филармонии
3
15:55
В шахте в Воркуте произошел прорыв воды, пропал один человек
15:54
Группа обнальщиков пойдет под суд в Перми
15:54
Генеральный директор VK рассказал, сколько пользователей зарегистрировалось в MAX
15:51
Мэрия Златоуста извинилась перед горожанами за долгое отсутствие горячей воды
15:48
Мошенники продали банку меда жительнице ХМАО за 100 тысяч рублей
15:47
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Видео
15:45
Пермских ветеранов спецоперации ждут на бесплатные занятия по боксу и ММА
15:42
«Сливают за 500 рублей»: сын Алибасова раскрыл правду о его здоровье
15:41
Лавров ответил на попытки «соблазнить Путина» торговлей c США
15:41
В Тюмени сдают в аренду куски набережной
15:36
Бизнесмены из 18 стран соберутся в Москве, чтобы ускорить рост экономики
15:32
Участники Пермского марафона распродают медали
15:32
От чемпиона Европы до тюрьмы: история гения боксерского ринга Виктора Агеева
15:32
«Розовые очки надо снять»: Володин призвал чиновников прекратить отдых за границей
1
15:30
В детских садах Екатеринбурга откроют школы
15:30
Бывший вице-спикер Заксобрания ЯНАО получит пост сенатора в конце сентября. Инсайд
15:30
Какие праздники отмечают 18 сентября 2025: что можно и нельзя делать
15:28
Киркоров рассказал об особых отношениях с Анной Асти
15:27
В ХМАО школьников отправляют на дистант для борьбы со вспышкой ОРВИ
15:24
Синоптики назвали дату первого снега в Пермском крае
1
15:21
Песков раскрыл, когда Путин внесет кадидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
15:21
Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в российский регион: карта СВО на 17 сентября
15:20
В Перми откажутся от паркоматов на платных стоянках
15:19
Киркоров встал на сторону Егора Крида в конфликте с Мизулиной
15:16
В Тюменской области снимают фильм о малочисленных народах России
15:16
Контрабанду на миллионы наличкой пресекли в аэропорту Екатеринбурга. Фото, видео
15:15
«Неизвестные пишут от имени проректоров КГУ»: как мошенники обманывают студентов в Кургане. Скрин
15:10
В Перми под окнами больницы нашли тело женщины
15:10
Михайлово чудо 2025: традиции и приметы православного праздника 19 сентября
15:08
Киркоров предложил изучать песни Пугачевой в школах
15:08
Надо продать побыстрее: риэлтор пояснил, стоит ли бояться скидок от тюменских застройщиков. Эксклюзив
15:05
Тысячи сазанов и белых амуров выпустили в свердловский пруд. Фото
15:00
В Кремле рассказали о встрече Путина, Трампа и Зеленского
15:00
Житель Шадринска лишился водительских прав по требованию военной прокуратуры
15:00
Челябинских детей в выходные зовут на IT-праздник, дрифт-такси и мастер-классы. Афиша
14:56
В Московской области подорвали автомобиль взрывчаткой
14:56
В России одобрили нового главу Верховного суда
14:55
Суд отпустил из СИЗО экс-начальника пермской колонии Илью Асламова
14:55
Прокуратура и защита главы пермского Театра-Театра обменялись позициями в суде
14:55
Кремль оценил угрозы фон дер Ляйен укорить отказ от энергоносителей из РФ
14:55
Песков рассказал, будет ли Путин смотреть «Интервидение»
14:55
Кремль отреагировал на идею Гутерриша реформировать ООН
14:55
Песков объяснил появление Путина в военной форме
14:55
Путин проведет международный разговор 17 сентября
1
14:52
COVID вернулся: в Тюменской области подскочила заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
14:52
Россия вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток
14:52
В Чусовом со второй попытки местным властям удалось ввести налог для туристов
14:49
Shaman перед «Интервидением» показал защиту от темных сил
14:48
Агент челябинского хоккеиста Кузнецова назвал сумму, за которую тот готов играть в НХЛ
1
14:47
В Свердловской области 9 замов губернатора и 13 министров получили работу после отставки
1
14:46
В интернете появился фейк о сокращении региональных бюджетов на здравоохранение
14:42
Детей из трех школ в Челябинской области перевели на дистанционное обучение
14:39
Депутаты вернулись с важного задания, чтобы выбрать свердловчанам новых руководителей
14:37
Горнолыжный курорт в Губахе поборется за звание лучшего в России
14:35
Недоношенного младенца весом менее килограмма спасли медики из Нового Уренгоя
14:35
Такси в России ждет революция: как новый закон о локализации ударит по водителям и пассажирам
14:30
Курганский педиатр вернулась жить в служебную квартиру, чтобы ее не отобрали местные власти
14:30
Покушение на Чубайса и убийство Немцова: громкие дела генпрокурора Краснова, утвержденного главой ВС
2
14:29
Автобренд Chery уйдет из России из-за санкций и выхода на биржу
14:27
Могло быть «кладбищем» и переехать в Пермь: «Памятнику клавиатуре» в Екатеринбурге исполняется 20 лет
14:24
Лавров: ЕС и НАТО пытаются сорвать мирный процесс
14:22
Смотритель тюменского зоопарка стала «приемной мамой» для осиротевшей козочки. Фото
1
14:18
Лавров раскрыл подлый план Украины
14:18
Глава Минпромторга Алиханов и губернаторы Тюменской области открыли новый завод
14:14
SCMP: Трамп посетит Китай в конце октября
14:13
Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Краснова на пост главы ВС
14:11
Фигуристку Алину Загитову внесли в украинскую базу «Миротворец»*
14:10
С русскими нельзя конкурировать: иностранные компании нацелены на коллаборацию с тюменскими предприятиями ТЭК
14:08
Лавров раскритиковал генсека ООН
14:08
В Тюмени подростки угрожают продавцам вейп-магазинов
14:08
Минобороны РФ отчиталось о новых ударах по Украине
14:08
Челябинца избили битой и забрали 3 млн рублей, полиция задержала грабителей. Видео
14:07
В супермаркет «Метрополис» в ТЦ Кургана примчались пожарные. Фото
14:07
Минобороны РФ: за сутки сбиты 357 украинских беспилотников
14:06
Умер легендарный советский боксер Виктор Агеев
1
14:03
Большинство челябинцев положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье
14:02
В ХМАО детский омбудсмен сделала заявление после инцидента, где мать бросила младенца в гостинице
14:02
В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию
14:02
Спасатели нашли место, где утонули сотрудники компании «Икабья»
14:01
Ozon начнет доставлять заказы до двери за 15 минут
14:00
Новые все лица: знакомимся с депутатами VIII созыва челябинского парламента
13:58
Участник программы «Время героев» получил высокую должность в российском спорте
13:55
Потеряла мужа в горах и вернулась на высоту, где погибла сама: кто такая альпинистка Наговицина
55
13:53
Тюменцы бросились искать билеты на концерт Булановой
13:51
Эстония будет продавать брошенные у границы РФ машины
13:48
Зекам, которых поймали после побега из СИЗО Екатеринбурга, грозит 5 лет: хроника ЧП
13:45
Пермская прокуратура продолжает требовать увольнения главы Краснокамска Быкариза
13:45
Тайна элитарного ужина в курганском особняке: сколько избранных будет допущено
13:40
Пермяк просит помочь в розыске шести пропавших альпийских козлов. Фото
13:36
Онлайн-библиотеку комиксов оштрафовали за ЛГБТ*, манга описывала брак со змеем
13:36
NYT: бесполетная зона над Украиной угрожает истощением ресурсов НАТО
13:34
Кредиторы банкротят компанию из Коми, которая задолжала бюджету Ямала 500 млн рублей
13:33
Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе
13:30
В ХМАО владельца фирмы и сотрудников арестовали за нацистское приветствие в рабочем чате
13:30
Тест для киноманов: продолжи фразу из фильма «Москва слезам не верит»
13:26
Новый «Шелковый путь» начнется в Тюмени: китайских промышленников покорил сибирский нефтегазовый плацдарм
13:24
В Березниках произошло смертельное ДТП с автобусом. Видео
13:23
В центре Тюмени закрылось американское бистро
13:20
Срезают кабинки, грузят в КАМАЗы: в Кургане разбирают колесо обозрения в ЦПКиО. Фото, видео
1
13:18
Киркоров рассказал о своем здоровье
13:17
В Свердловской области тысячи мигрантов легализовались по указу президента
13:15
Центр по спасению наследия РФ отправил на СВО сотни тонн помощи
13:14
Силовики раскрыли жестокое убийство из нулевых под Екатеринбургом
13:14
В Новом Уренгое построят восьмиэтажное общежитие для студентов
13:12
В Тюмени досрочно завершили ремонт городских дорог
13:12
Уральцы отказываются от китайских авто в пользу LADA
4
13:11
В Кургане разыскивают родственников четырех детей, мать которых выпала из окна
4
13:10
На месте гибели многодетной матери в Кургане силовики опрашивают свидетелей
13:06
Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в российский регион
13:03
Совершен первый за три года рейс «Москва — Краснодар»
13:01
Ремонт старейшего кинотеатра Екатеринбурга отложили
13:00
Что известно о пожарах в Курганской области 2023 года, за которые начали выносить приговоры
1
12:58
В Екатеринбурге не хватает денег на зарплаты школьным охранникам
12:57
Обвиняемый в двойном убийстве из-за 500 рублей попросил о суде присяжных в Екатеринбурге
1
12:56
Суд вернул городу котельную, оставившую пермяков без тепла и горячей воды
12:56
Красивая экс-чиновница из ХМАО нашла новую работу
12:55
Суд сократил срок бандиту, который вымогал восемь квартир у екатеринбуржца
12:51
Группу «Сектор Газа» хотят запретить в России
5
12:51
Тюменское правительство потратит миллионы рублей на китайские мотоциклы
12:47
Глава «Роскосмоса» анонсировал отечественный аналог Starlink Илона Маска
2
12:45
Депутаты гордумы Челябинска приняли участие в отправке на фронт машин и дронов. Фото, видео
12:39
Киркоров оценил популярность Кадышевой: как артистка завоевала известность в России и мире
6
12:38
Что известно о новом проректоре вуза Кургана Белобородове
12:38
Предварительный отчет МАК подтвердил причину крушения Ан-24
2
12:38
Lamborghini, Mercedes и BMW: какие самые дорогие иномарки гоняют по улицам Кургана. Фото
1
12:36
Лучше уйти улыбаясь: Пугачева написала загадочный пост после резонансного интервью
3
12:30
Челябинские профсоюзы продали долю в санатории «Урал»
12:30
Леденцы Лабубу и кофе за 100 рублей: URA.RU проверило новое кафе в музее Кургана
12:29
Взломанный сайт Пермского авиатехникума заработал
12:27
Прогремевший на весь мир памятник пропадет из Екатеринбурга
12:26
Аэропорт Краснодара принял первый за три года рейс из Москвы
12:25
Натравили пса, но разрешили погладить тумбочку: технические диковинки крупнейшего тюменского форума. Видео
12:24
Грузия полностью погасила внешний долг перед Россией
3
12:21
Временная передышка: прогноз магнитной бури и солнечной активности 18 сентября
12:20
Токаев забеспокоился, что скоро произойдет ядерный Армагеддон
1
12:17
Бизнесмена из Екатеринбурга трижды пытались посадить за убийство, но он на свободе
1
12:16
Уволен свердловский министр экономики Садыков
3
12:15
Челябинский слесарь выиграл 30 млн рублей в лотерею
1
12:14
Бастрыкин потребовал доклад об избиении подростка в Тюмени
12:12
МИД РФ поднимет вопрос в связи с ужесточением выдачи виз США для россиян
12:11
В Шадринске построят жилой комплекс напротив ледовой арены. Карта
12:11
Стали известны последние слова пермской альпинистки Натальи Наговициной
2
12:10
В Кургане временно перекроют проезд по улице Советская
12:10
Паслер определился, кого точно сохранит в новом правительстве
2
12:09
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завел канал в MAX
1
12:08
В свердловском правительстве первая отставка: уволен глава минцифры
12:05
Что происходит последние два года внутри екатеринбургского цирка, закрытого на реконструкцию. Фото
1
12:02
В Екатеринбурге выросли зарплаты у работников культуры
12:01
Каким в Кургане будет новое колесо обозрения в ЦПКиО. Видео
12:01
ОАЭ заинтересовались сотрудничеством с Тюменской областью
12:01
Захарова процитировала Библию, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве
12:00
Кадровый голод единоросов: с каким вызовом столкнется Жуковский в должности руководителя курганского исполкома
1
11:57
ФСБ поймала африканского шпиона Украины в Астрахани
11:56
Облсуд решил судьбу бизнесмена из Екатеринбурга, трижды оправданного по делу об убийстве
11:52
Кому повысят пенсии с 1 октября
4
11:51
Баканов анонсировал появление аналога Starlink в России
1
11:48
Снег выпадет в челябинских городах уже в сентябре. Скрин
1
11:46
ФСБ задержала в Астрахани африканского шпиона, работающего на ГУР Украины
11:44
В Кургане стали известны депутаты-списочники, которые попадут в областную думу. Список
11:43
Директор курганской гимназии поборется за звание лучшего в России
11:43
Белоруссия дала россиянам право участвовать в местных выборах
11:41
В Тюмени с начала года на свет появилась вторая тройня
11:41
Курганский коммунист Федотов пытался объяснить свой провал провокацией
1
11:41
На Ямале резко похолодает и пойдет снег
11:39
Вертолет санавиации спустя полгода возобновил полеты в Магнитогорск
11:33
Челябинцев зовут на «Осенины»: на Кировке устроят праздник урожая с хороводами и конкурсом плодов
11:32
В ХМАО врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи
11:32
«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов из Екатеринбурга в Краснодар
11:31
Володин: Байден и ему подобные финансировали блуд и радикализировали общество
11:30
Оба челябинских депутата, устроивших публичную драку, выиграли выборы
11:30
Сколько должен работать россиянин, чтобы купить iPhone 17: цена новых флагманов Apple. Инфографика
1
11:29
Президент и канцлер Германии проигнорировали требование Польши о выплате репараций
11:29
На ночном пожаре в Пермском крае дотла сгорел частный дом. Видео
11:23
Музыканты бесплатно выступят на балконах исторических зданий в Кургане
11:22
Фонтан с девятиэтажный дом внезапно забил на Уралмаше. Видео
11:22
В пермском аэропорту на вылет и прилет задерживаются четыре рейса. Скрин
11:19
В тюменском Роспотребнадзоре раскрыли условия закрытия школьных классов на карантин
11:17
Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб до проверки WADA
11:16
Путин поздравил Моди с юбилеем, отметив его впечатляющие достижения
11:13
Пермский губернатор Махонин поощрил деньгами территории за результативную работу
11:10
Первый за три года рейс отправился в Краснодар: откуда еще можно вылететь до самого южного аэропорта РФ
5
11:09
Тюменский депутат Госдумы потребовали проверить, как в регионах исполняют законы об абортах
11:08
В городе-спутнике Екатеринбурга решили, когда включат отопление
11:08
Свердловскому сенатору Шептию продлили полномочия в Совфеде. Документ
11:05
Экс-президент Молдавии предрек протесты в стране из-за нищеты
11:04
Загадочно пропавшего подростка объявили в розыск в Нижнем Тагиле. Фото
11:03
В Тюмени тысячи школьников экстренно отправили на карантин. Эксклюзив
11:01
Арестована замминистра строительства ДНР, чиновницу обвиняют в мошенничестве
10:59
Жители городов и поселков ЯНАО впервые отпразднуют День многодетной семьи
10:55
До «Интервидения» всего три дня: где смотреть главное музыкальное шоу
10:54
«У него безумные глаза»: екатеринбурженка рассказала, как ее пытался изнасиловать иностранец. Видео
10:54
Курганский капитан ФССП Королев получил награду от Российского Красного Креста. Фото
10:53
У одной из крупнейших грузовых авиагрупп РФ появился покупатель
10:51
В поликлинике Кургана за скоплением очередей начали следить по видеокамере
1
10:42
В Заозерном районе Кургана начали включать горячую воду. Список
1
10:41
Профсоюзы Москвы поддержали планы увеличить отпуск россиянам
2
10:39
В Новом Уренгое почти на пять часов задерживается самолет до Перми
10:38
Для пермяков запустят второй чартер в Египет
10:38
Челябинцы обеспечили водителям безостановочный проезд перекрестков
10:37
В Кургане снесут колесо обозрения в ЦПКиО. Видео
1
10:36
Полицейский по делу telegram-канала Baza уволен из органов
10:35
Ремонт привел к пожару: в Ангарске уже второй раз за три дня загорелась квартира
10:35
«Закончилось ничьей»: В Уйском районе на выборах два кандидата набрали одинаковое число голосов
10:32
Преступники, мигранты и наркоманы: в Тюменской области детей насилуют родственники и отчимы
10:30
МЧС озвучило причину взрыва в жилом доме в Ангарске
10:27
Газманов отдал все пенсионные накопления обвиняемому в мошенничестве. Видео
1
10:25
Челябинская прокуратура добилась штрафа для «коммунального короля» Екатеринбурга
10:20
Полицейского, который проходит по делу telegram-канала Baza, уволили
10:18
В Ангарске произошел второй на неделе взрыв в жилой пятиэтажке. Видео
10:18
Явка на прошедших выборах в Челябинской области составила 39,98%
10:15
Иностранец попытался изнасиловать екатеринбурженку в туалете кафе. Фото
10:13
Студенты пермского вуза начали изучать коми-пермяцкий язык
10:10
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА
10:07
В Ангарске произошел взрыв в жилом доме
10:07
Силовики задержали челябинца, призывавшего к террору. Видео
10:07
В Екатеринбурге закрыли популярный ресторан после отравления. Фото
10:06
Стали известны имена погибших и выживших геологов в Забайкалье
10:05
Признаки оживления: как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на кредитах и ценах
1
10:04
ДТП в Курганской области: водитель не выдержал дистанцию до велосипедистки и жестко сбил ее. Фото
10:03
У жительниц ХМАО отобрали две иномарки за пьяную езду
10:03
В Тюмень прибыли главы ХМАО и ЯНАО на форум TNF-2025
09:56
В ЯНАО наказали дроппера, уговорившего пенсионерку перевести деньги на его счет
09:55
Атакован завод систем наведения для ракет на Украине
09:52
В Кургане откроют стелу в память о погибших участниках СВО
1
09:50
Электросамокат спровоцировал пожар в квартире челябинцев
09:43
Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным и Трампом без условий, но одно условие все-таки есть
09:42
Урожайный день: в лесах Курганской области насобирали в корзины килограммы разнообразных грибов. Фото
09:38
Иностранцы подрались возле Кольцово, дело отдали в суд спустя два года
09:38
Жительница ЯНАО купилась на обещания «капитана из Мадрида»
09:38
В Челябинской области увеличилось производство продуктов питания
09:34
МО: российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников
09:22
В Краснодар вылетел первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы. Скрин
09:18
Ошибки в расчетах и последние слова экипажа: новые подробности крушения Ан-24, где погибли десятки людей
09:14
Sky News: у Путина появился тайный козырь против Великобритании
09:13
В ЯНАО мясоперерабатывающий комплекс нарушил антикоррупционное законодательство
09:11
Замминистра строительства ДНР арестовали в Москве по делу о мошенничестве
09:07
Многодетную семью из ЯНАО чиновники не хотели переселять из аварийного дома
09:05
Из Москвы в Краснодар полетел первый самолет с 2022 года
09:00
Женщина пострадала в аварии по дороге в аэропорт Салехарда
09:00
Заработал в США — инвестировал в Курган: интервью владельца элитного жилья Ревякина о лунатиках и камерах
08:56
Задержки и отмены рейсов в России 17 сентября: что происходит в аэропортах страны
08:56
Газманов оценил шансы SHAMAN на победу в «Интервидении»
08:52
Свердловский писатель раскрыл, что значит сленг, на котором говорят бойцы СВО
08:48
В Пермском крае десятки тысяч жителей отказываются от бесплатной догазификации
08:45
Директор 31 лицея Челябинска Александр Попов превратил школу в фабрику талантов
5
08:42
Штурмовик полчаса прятался под водой от обстрелов ВСУ
08:37
Заблокированная в РФ американская соцсеть регистрирует новый товарный знак
08:35
Кофейни, спортзал, библиотека: репортаж из штаб-квартиры «Уральского Google». Фото
08:30
В Кургане изымают недостроенный ЖК ради нового проекта свердловского девелопера
6
08:29
В Кургане в Заозерном из окна многоэтажки выпала многодетная мать
08:22
Киркоров откровенно высказался о Кадышевой и Булановой
1
08:20
КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Таги-заде в думе ХМАО
08:20
Химоза в банке и хот-дог «для гномика»: тюменские подростки скупают диковинки от Genshin Impact
08:06
Силы ПВО отразили ночную атаку дронов в трех районах
08:03
Опубликованы переговоры экипажа Ан-24 за секунды до крушения по Тындой
08:00
Ночные заморозки не помешают солнечному дню в Тюмени
07:51
Кадыров объяснил, почему был жестким и принципиальным
1
07:51
ПВО отразили атаку ВСУ в Ростовской области
07:51
Назван неочевидный способ укрепить иммунитет осенью
1
07:50
От правительства ждут важного шага после снижения ставки ЦБ
07:45
Шесть регионов пережили ночь в особом режиме: карта атак БПЛА за 17 сентября
1
07:45
Бесплатный мандат: феномен курганской «Партии пенсионеров», прошедшей в облдуму без агитации и денег
07:41
Пермская звезда сериала «Реальные пацаны» снялась в мистической комедии
07:40
Китайцы намерены покорить нефтесервисный рынок Тюменской области
2
07:32
Смертельно ядовитый гриб нашли свердловчане в лесу. Фото
07:31
Депутат Рады Дмитрук заявил, что украинские власти пытались его убить 4 раза
07:31
«Ведомости»: каждый пятый россиянин не справляется с оплатой кредитов
07:30
На челябинской трассе погиб молодой водитель Volkswagen. Фото
07:20
«Хотелось дать в лыч»: певица Бьянка рассказала о домогательствах со стороны женатого коллеги
07:19
Сильный ветер может остановить работу паромной переправы в ЯНАО
07:18
Банки России снижают ставки по накопительным счетам
07:15
Аферисты используют послужные списки для обмана пенсионеров
1
07:13
Юрий Дудь* отреагировал на обвинения
07:09
Глава Соцфонда: прибавку к пенсии получили 37 млн россиян
1
07:06
Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака
07:05
В регионе России временно отключат интернет на несколько дней
06:59
В российском регионе на четыре дня отключат интернет
1
06:58
Врач объяснил нетипичный всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19
2
06:51
Один из фигурантов дела о хищении денег бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту
06:50
В Госдуме требуют ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат
06:36
Россия продала Казахстану рекордный объем пива
06:35
На поиски геологов в Забайкалье вылетели спасатели
06:26
Сколько в Екатеринбурге продлится «бабье лето»
06:23
Стало известно, как самый дорогой украинский футболист попался на допинге
06:22
В российском приграничье хотят оборудовать зоны безопасности БПЛА
06:20
В Кировограде прогремел взрыв на фоне тревоги
06:15
Понты или уважение на дороге: почему курганцы платят сотни тысяч за «красивые» номера на авто
14
06:08
ERR: Евросоюз воздерживается от ужесточения визового режима для граждан России
06:07
Производство трубопроводных деталей запустят в Тюменской области
06:05
Россияне смогут подключиться к электросетям через «Госуслуги»
05:43
Прокуратура возразила против обжалования увольнения главы PERMM Аллахвердиевой
05:33
CNN Brazil: экс-президента Бразилии госпитализировали в сопровождении полиции
05:33
Аксаков: новая мера поможет россиянам копить на жилье
2
05:22
Отключение интернета на Камчатке не скажется на работе крупных торговых сетей
05:06
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воронежем
04:58
В России появится список продуктов, которые не будут резко дорожать
3
04:47
Элитное авто за миллион евро заметили в Екатеринбурге. Видео
1
04:44
Политолог Коновалова: устранение Мадуро способно ударить по России
1
04:42
Финансист Ермилова: россиянам могут пригодиться разные типы финансовых подушек
04:39
Юрист Ерзина: россияне способны продлить себе новогодние праздники
04:34
В Ноябрьске на полтора месяца перекроют важный перекресток
04:27
Сенатор Косихина: в России рассмотрят индексацию выплаты на третьего ребенка
04:26
Зеленский начал угрожать депутатам при неудачах ВСУ на фронте
04:06
ХМАО вошел в топ-5 регионов по развитию цифровых технологий
04:04
Президент Польши уклонился от ответа на вопрос о сбитии БПЛА
04:01
У крупного ТЦ на Борчанинова в Перми в очередной раз сменился собственник
03:56
В России переносят крайнюю дату оплаты ЖКХ
2
03:45
Двухлетнюю девочку внесли в украинскую базу «Миротворец»
1
03:23
Во многих регионах России дорожает ОСАГО из-за мошенников
03:15
Городская стела Нового Уренгоя станет центром патриотической акции
03:08
ВСУ замалчивают наступление России под Днепром
02:58
Совет ЕС хочет отменить программу приема беженцев с Украины
02:52
Новая спортивная зона открылась на набережной Тюмени
02:40
Мирошник: инцидент с БПЛА в Польше был выгоден союзникам Украины
02:39
Тагильский мэр рассказал, когда в домах появится отопление
02:33
Стороны смогли договориться: в Перми решили судьбу грузового причала
02:30
В центре Кургана выставили на продажу комиссионный магазин вместе с товаром
1
02:22
Экс-главред российского Playboy ушел на СВО
02:04
В шести регионах России ввели беспилотную опасность: онлайн-трансляция
02:03
Мобильной связи нет и дома разрушены: еще две пермские деревни исчезнут с карты
01:53
Минобороны: пять БПЛА Украины сбито над регионами России
01:46
Военкор Поддубный: двух офицеров и подполковника ВСУ ликвидировали в зоне СВО
01:33
На Ямале открылся десятый кабинет охраны зрения детей
01:31
«Загляните в билеты»: поездам из Челябинска сменили нумерацию
01:25
Foreign Policy: Зеленский теряет связь с реальностью на фоне неуместных реформ
01:20
Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий
01:16
Фон дер Ляйен заявила о хорошем разговоре с Трампом по санкциям против России
01:14
Командиры 115-й бригады ВСУ убили своих раненых и скрыли улики
01:11
Добраться в Салехард и вкусно поесть: впечатления журналиста URA.RU от ямальской кухни и авиаперелетов
01:03
Женщина нашла гриб необычной формы в курганском лесу. Фото
2
01:01
Свердловчанка зарезала мужчину, чтобы отомстить за своего сожителя
01:01
В Кунгуре сменили прокурора после проигранной «битвы» с бывшим мэром
00:44
«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов в матче КХЛ
00:41
Удар ФАБ-3000 по недовольным бойцам ВСУ попал на видео
1
00:33
В мэрии Кургана пообещали найти жилье людям из аварийного дома
7
00:26
Трамп осадил украинского журналиста и заявил, что у Киева серьезные проблемы
1
00:17
«Ведомости»: совладелец «Суперметалла» Василий Васекин заочно арестован
00:12
У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова конфискуют 13 млрд рублей