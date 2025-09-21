«Давно такого не видел»: Соседов рассказал, чем угощали гостей на «Интервидении»

Сергей Соседов присутствовал на финале «Интервидения» в Москве лично. Музыкальный критик наблюдал за происходящим из VIP-ложи. Сергей рассказал, что на музыкальное действо его пригласили организаторы. Соседов был потрясен не только выступлением участников, но и организацией конкурса.
«Все было организовано на высочайшем уровне: и зрителей, и гостей встречали, провожали, во всем помогали, — объясняет Сергей. — Честно говоря, я давно такого не видел! Просто красота! Совершенно райское место!»
«Тебе всюду были готовы оказать помощь, — продолжает Сергей. — Везде волонтеры, каждому было уделено внимание. Ведут от момента входа в зал, никто не оставляет. Такого, чтобы ты встал посередине и не знал куда идти, не было. Везде охрана, у входа в ложи — по две девушки, очень стильно одетые, красиво причесанные. Очень здорово!»
Организация шоу Соседов охарактеризовал на все сто. Особенно музыкальный критик отметил угощения.
«Организация просто шикарная, — продолжает Сергей. — Нас угощали вкуснейшем сибасом. Очень вкусное каре ягненка было. А какие фрукты роскошные! Все было очень вкусно и здорово! Я давно такого не видел. Горжусь тем, как наша страна организовала конкурс. Все было действительно на самом высоком уровне.
Напомним, до этого Соседов восхитился номерами участников. Он назвал итоги «Интервидения» справедливыми. Музыкальный критик заявил, что представитель Вьетнама выступил очень достойно. Также Соседов поддержал певца SHAMANa, который попросил членов жюри не оценивать его выступление. Музыкальный критик заявил, что Ярослав Дронов поступил благородно. Так как в противном случае его выступление могли бы обесценить недоброжелатели.
