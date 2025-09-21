21 сентября 2025

Соседов рассказал, какое будущее ждет участников «Интервидения» в Москве

Критик Соседов: участников «Интервидения» ждет хорошее будущее
Сергей Соседов назвал победителя «Интервидения» в числе своих любимцев
Сергей Соседов назвал победителя «Интервидения» в числе своих любимцев

Сергей Соседов лично наблюдал за «Интервидением». Музыкальный критик находился в подмосковной LIVE Arena, где проходил конкурс. Соседов заявил, что получил невероятное наслаждение от увиденного. А корреспондентам URA.RU рассказал, какое будущее ждет звезд «Интервидения» в Москве и назвал самых ярких участников конкурса.

«Будущее в своих странах у них будет, безусловно, — говорит Сергей. — Они, собственно, уже там и сейчас — лидеры и любимцы. Я не исключаю, что конкурс откроет им границы. Наверняка, они смогут гастролировать в других странах. Я думаю, что участников „Интервидения“ могут приглашать к себе на гастроли и другие страны. Во всяком случае, я уверен, что они будут востребованы и их ждет хорошее будущее».

Соседов доволен результатами конкурса. В беседе с нашими корреспондентами он перечислил 5 участников «Интервидения», которые запомнились ему больше всего.

«Вьетнамец показал самую сложную и эффектную композицию, — говорит Соседов. — Она как-то всем запомнился. Его выступление было очень эффектным и необычным. К тому же, артист показал много разных вокальных техник. Считаю, что его победа заслуженна».

«Еще мне очень понравился киргиз, — продолжает Сергей. — Представитель Китая тоже выступил роскошно. У него тембр очень красивый — бархатные низы просто шикарные! SHAMAN выступил очень хорошо и достойно. Но я, честно говоря, и не сомневался, что он так выступит. Он работает давно, у него прекрасный опыт».

«Африка тоже интересно себя проявила, — говорит Соседов. — Конечно, сказать, что мы не знакомы с этими ритмами и этой культурой, будет неверно. И в советское время нас знакомили с культурой разных стран. И африканских, и азиатских. Очень здорово, что сейчас это подняли. В наше время это важно. Вообще, итоги конкурса справедливые. Я доволен тем, как прошло „Интервидение“.

Напомним, до этого Соседов поддержал певца SHAMANa, который отказался от оценок на «Интервидении». Сергей считает: если бы Дронов одержал победу, то ее бы быстро обесценили недоброжелатели. «А так получился очень достойный и благородный жест», — говорит музыкальный критик.

