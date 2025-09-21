21 сентября 2025

Песков назвал УАЗ «Буханку» лучше машиной

Песков: УАЗ — лучшая машина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков похвалил «буханку»
Песков похвалил «буханку» Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» — лучшая машина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот, самая лучшая машина», — заявил Песков, указывая на УАЗ, оснащенный современной антидроновой защитой, во время визита на полигон «Мулино» в Нижегородской области. Кадры с полигона показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также подчеркнул преимущества этого автомобиля. Он напомнил, что многие военные операции начинались именно с «буханки», и по его словам, она считается самой надежной машиной в своем классе.

С 12 по 16 сентября прошли стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси под названием «Запад-2025». Мероприятия носили исключительно оборонительный характер и были организованы на фоне увеличения военной активности и процесса милитаризации в Германии, Польше и ряде других стран. Как прошли учения «Запад-2025» — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» — лучшая машина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вот, самая лучшая машина», — заявил Песков, указывая на УАЗ, оснащенный современной антидроновой защитой, во время визита на полигон «Мулино» в Нижегородской области. Кадры с полигона показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также подчеркнул преимущества этого автомобиля. Он напомнил, что многие военные операции начинались именно с «буханки», и по его словам, она считается самой надежной машиной в своем классе. С 12 по 16 сентября прошли стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси под названием «Запад-2025». Мероприятия носили исключительно оборонительный характер и были организованы на фоне увеличения военной активности и процесса милитаризации в Германии, Польше и ряде других стран. Как прошли учения «Запад-2025» — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...