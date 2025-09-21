Песков назвал УАЗ «Буханку» лучше машиной

Автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» — лучшая машина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вот, самая лучшая машина», — заявил Песков, указывая на УАЗ, оснащенный современной антидроновой защитой, во время визита на полигон «Мулино» в Нижегородской области. Кадры с полигона показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также подчеркнул преимущества этого автомобиля. Он напомнил, что многие военные операции начинались именно с «буханки», и по его словам, она считается самой надежной машиной в своем классе.
С 12 по 16 сентября прошли стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси под названием «Запад-2025». Мероприятия носили исключительно оборонительный характер и были организованы на фоне увеличения военной активности и процесса милитаризации в Германии, Польше и ряде других стран. Как прошли учения «Запад-2025» — в материале URA.RU.
