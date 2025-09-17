На фоне истерики НАТО: как Россия и Беларусь завершили учения «Запад-2025»

Завершились стратегические совместные учения РФ и Беларуси «Запад-2025»

Учения России и Беларуси «Запад-2025» завершились (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025» Стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025» подошли к концу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Совместные маневры проходили на территории Беларуси с 12 по 16 сентября и включали участие подразделений обеих стран. Учения имели исключительно оборонительную направленность и проходили на фоне нарастающей военной активности и усиления милитаризации со стороны Германии, Польши, а также других государств. Учения проходили на 41 сухопутном и морском полигоне, из которых четыре находились на территории Беларуси. В мероприятиях приняли участие около 100 тысяч военнослужащих, включая до 7 тысяч представителей белорусской армии, а также было задействовано порядка 10 тысяч единиц военной техники. Как прошли учения «Запад-2025» — в материале URA.RU. Путин посетил учения

В день завершения маневров президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон Мулино, расположенный в Нижегородской области, где в присутствии министров обороны двух стран — Андрея Белоусова с российской стороны и Виктора Хренина с белорусской — наблюдал за основными этапами маневров Союзного государства. Российский лидер подчеркнул, что главная задача учений заключается в отработке всех необходимых мер по обеспечению безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, а также по отражению возможной агрессии. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин удовлетворен процессом и итогами учений «Запад-2025». По словам официального представителя Кремля, глава государства в целом положительно оценивает как проведение, так и результаты маневров. Ядерное оружие на учениях

Учения «Запад» традиционно проводятся каждые четыре года, однако в 2025 году они привлекли особое внимание общественности. Это связано с появившейся информацией о том, что во время маневров военные планируют отработать вопросы, связанные с применением ядерного оружия, а также новых российских ракетных комплексов «Орешник», которые, как ожидается, будут размещены на территории Белоруссии до конца 2025 года. В частности, в августе на это указывал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. 15 сентября, комментируя ход учений, он не стал упоминать ни ядерное оружие, ни комплекс «Орешник». По словам Хренина, на оперативно-стратегическом уровне странам удалось включить в сценарий вопросы планирования использования вооружения повышенной мощности и эффективности. Генерал Валерий Ревенко, возглавляющий департамент международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси и выступающий в качестве помощника министра, в ответ на вопрос РБК относительно возможной отработки сценариев применения ядерного оружия в рамках учений «Запад-2025» заявил, что это заблуждение. В день завершения учений глава Генштаба Беларуси Павел Муравейко сообщил, что мероприятия, связанные с ядерным оружием и комплексом «Орешник», все же были проведены. Какие страны участвовали в учениях В рамках учений «Запад-2025» помимо российских и белорусских военных принимали участие представители шести иностранных государств. В маневрах были задействованы оперативные группы и воинские подразделения из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Путин выразил признательность зарубежным участникам и подчеркнул, что проведение совместных учений способствовало укреплению атмосферы взаимного доверия между государствами. Глава государства также отметил профессиональную значимость подобных мероприятий. Кто наблюдал за учениями

В преддверии проведения учений власти Минска подчеркивали, что мероприятия будут организованы с максимальной степенью открытости и прозрачности. В соответствии с положениями Венского документа ОБСЕ, регулирующего обмен военной информацией и отчетность о военных учениях, Беларусь пригласила наблюдателей от всех 56 государств-участников этого соглашения. На маневрах присутствовали представители вооруженных сил 23 государств, включая делегации из трех стран-членов НАТО: Венгрии, США и Турции. Особое внимание было уделено американской стороне: 15 сентября министр обороны Виктор Хренин провел встречу на Борисовском полигоне с военным атташе при посольстве США в Беларуси Брайаном Шупом. Агентство Reuters охарактеризовало присутствие американских представителей на учениях как свидетельство улучшения отношений между США и Беларусью. С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента Штатов сотрудники его администрации как минимум шесть раз посещали Минск. Что показали журналистам

Учения «Запад-2025» проходили одновременно на ряде полигонов. На маневры, состоявшиеся 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский, который располагается в центральной части Беларуси, примерно в 80 километрах от Минска, были приглашены около 100 представителей СМИ из более чем 10 государств. Для наблюдения за ходом учений были подготовлены две отдельные зоны: одна предназначалась для журналистов, другая — для военных наблюдателей, включая иностранных специалистов. Учебные действия начались с проведения воздушной разведки с применением беспилотника Supercam S350, используемого также в зоне СВО. Затем по позициям условного противника был нанесен авиационный удар силами истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием Су-30СМ2. Далее последовал артиллерийский обстрел, завершившийся атакой самолетов Су-25 и Як-130. После этого в операцию вступили сухопутные подразделения при поддержке вертолетов Ми-35. Итоговым этапом стала эвакуация раненых с поля боя и зачистка населенного пункта от оккупантов, после чего в небе были подняты флаги России и Беларуси с помощью дронов. Реакция Запада на учения

Западные страны не остались в стороне и отреагировали на учения РФ и Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU В ходе военных учений представители Беларуси неоднократно подчеркивали, что маневры имеют исключительно оборонительную направленность. При этом было особо отмечено, что ни одно государство не рассматривается в качестве потенциального противника, однако решимость защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость страны остается неизменной. О подготовке к учениям Москва и Минск объявили осенью 2024 года. Как сообщил генерал Ревенко, о планах проведения маневров государства-члены ОБСЕ были проинформированы в декабре. «Ожидаемо на Западе поднялась истерия, — продолжил он, — а также необоснованные обвинения в якобы агрессивности этих учений и подготовке к вооруженному конфликту», — отметил он. Впоследствии белорусская сторона приняла решение перенести место проведения маневров вглубь страны, подальше от западных и южных рубежей, а также уменьшить численность участников вдвое. Проведение «Запада-2025» вызвало обеспокоенность у европейских государств, особенно в Польше. В ответ на российско-белорусские учения Варшава в мае анонсировала собственные маневры Iron Defender («Железный защитник») с участием стран НАТО. Учения стартовали 1 сентября и стали крупнейшими за всю историю Польши: в них приняли участие 30 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. В связи с проведением учений «Запада-2025», которые польские власти охарактеризовали как якобы агрессивные, граница с Беларусью была закрыта на неопределенный срок.

