В результате очередных террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на территорию Ракитянского района один человек погиб, еще пятеро получили ранения. В поселке Пролетарский беспилотный летательный аппарат нанес удар по автомобилю, в результате чего водитель скончался на месте от полученных травм. Второй дрон атаковал коммерческий объект в том же населенном пункте. В результате атаки повреждены фасад здания и оконные конструкции.
