Автор «Оппенгеймера» и «Интерстеллара» стал президентом Гильдии режиссеров США

Режиссер культовых картин «Оппенгеймер» и «Интерстеллар» Кристофер Нолан избран главой Гильдии режиссеров Америки. Решение принято на съезде Гильдии, на которой 167 делегатов представляли почти 20 тысяч членов организации.
«Гильдия режиссеров Америки объявила сегодня, что директор Кристофер Нолан был избран президентом», — говорится на сайте Гильдии. 167 делегатов, представлявших на выборах более 19 500 членов Гильдии, также выбрали новый состав должностных лиц и членов Национального совета директоров.
«Избрание на пост президента Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших почестей в моей карьере», — сказал Нолан. Он заявил, что киноиндрустрия переживает колокольные перемены. Нолан поблагодарил членов Гильдии за свое избрание.
С 2015 года Кристофер Нолан занимает пост члена Национального совета Гильдии режиссеров США (DGA), а также входит в состав Совета директоров западного отделения организации. Кроме того, он возглавляет комитеты DGA по вопросам творческих прав и искусственного интеллекта. В Гильдии режиссеров США Нолан состоит с 2001 года.
Режиссер является автором ряда известных фильмов. В 2024 году Нолан был удостоен премии Гильдии режиссеров США за выдающиеся достижения в постановке полнометражного фильма за работу над картиной «Оппенгеймер». Ранее он номинировался на эту награду за режиссуру таких фильмов, как «Дюнкерк» (2017), «Начало» (2010), «Темный рыцарь» (2008) и «Помни» (2001).
