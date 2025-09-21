21 сентября 2025

Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белгородской области появились новые жертвы беспилотников ВСУ, сообщил Гладков
В Белгородской области появились новые жертвы беспилотников ВСУ, сообщил Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате новых атак ВСУ на Ракитянский район Белгородской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Очередные террористические атаки украинских сил привели к жертвам среди мирного населения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего водитель погиб на месте. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в том же населенном пункте, четверо человек получили ранения», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с баротравмой доставили в белгородскую горбольницу №2. Еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения от атаки FPV-дрона на автомобиль. В результате атак уничтожено одно транспортное средство, повреждены фасад и остекление коммерческого здания в поселке Пролетарский.

Ранее в селе Крупец Курской области был совершен удар украинским FPV-дроном, в результате которого пострадала женщина, передвигавшаяся на мопеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Отмечается, что атака Вооруженных сил Украины совпала с днем проведения инаугурации главы региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате новых атак ВСУ на Ракитянский район Белгородской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Очередные террористические атаки украинских сил привели к жертвам среди мирного населения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В поселке Пролетарский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего водитель погиб на месте. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в том же населенном пункте, четверо человек получили ранения», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с баротравмой доставили в белгородскую горбольницу №2. Еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения от атаки FPV-дрона на автомобиль. В результате атак уничтожено одно транспортное средство, повреждены фасад и остекление коммерческого здания в поселке Пролетарский. Ранее в селе Крупец Курской области был совершен удар украинским FPV-дроном, в результате которого пострадала женщина, передвигавшаяся на мопеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Отмечается, что атака Вооруженных сил Украины совпала с днем проведения инаугурации главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...