Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате новых атак ВСУ на Ракитянский район Белгородской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Очередные террористические атаки украинских сил привели к жертвам среди мирного населения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Пролетарский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего водитель погиб на месте. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту в том же населенном пункте, четверо человек получили ранения», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с баротравмой доставили в белгородскую горбольницу №2. Еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения от атаки FPV-дрона на автомобиль. В результате атак уничтожено одно транспортное средство, повреждены фасад и остекление коммерческого здания в поселке Пролетарский.
Ранее в селе Крупец Курской области был совершен удар украинским FPV-дроном, в результате которого пострадала женщина, передвигавшаяся на мопеде. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Отмечается, что атака Вооруженных сил Украины совпала с днем проведения инаугурации главы региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.