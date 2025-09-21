Россиянам рассказали, как правильно выбрать подсолнечное масло

Роскачество опубликовало пять простых правил, которые помогут потребителям выбрать качественное подсолнечное масло и избежать покупки испорченного продукта. Советами поделился директор департамента социальных сетей организации Антон Северин.
При покупке следует отдавать предпочтение бутылкам, размещенным на полках в глубине торгового зала — вдали от витрин и прямого света. Воздействие света и высоких температур негативно сказывается на качестве масла и ускоряет его порчу, рассказал Северин в интервью изданию «Финансы Mail.ru».
Второе правило гласит, что важно обращать внимание на срок годности: чем свежее масло, тем выше его вкусовые и полезные свойства. Продукт, который длительное время хранился на свету или при повышенной температуре, может испортиться раньше заявленного срока. Также необходимо оценить внешний вид: рафинированное масло должно быть прозрачным и светлым. Помутнение свидетельствует о низком качестве продукта. Для нерафинированного масла допустимо наличие небольшого осадка — он содержит полезные фосфолипиды.
Четвертое правило — следует учитывать цвет масла. Рафинированный продукт отличается светлым и прозрачным оттенком, тогда как нерафинированное масло обычно более темное. Наконец, пятое правило касается условий хранения: рекомендуется держать масло в прохладном и темном месте. Нерафинированное масло желательно употребить в течение месяца после открытия, тогда как рафинированное может сохранять свои свойства до полутора лет.
И напоследок, эксперт рекомендует искать на этикетке российский Знак качества. Тот гарантирует, что продукт успешно прошел все исследования Роскачества и соответствует высшим стандартам.
Вопросы качества пищевых продуктов остаются актуальными на фоне недавних сообщений о выявлении фальсификата в молочных продуктах крупных торговых сетей, что подтверждалось лабораторными испытаниями и данными реестров. Регуляторы и общественные организации ранее призывали ужесточить ответственность производителей за нарушение стандартов и предлагали ввести дополнительные меры контроля.
