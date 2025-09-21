Около 15 человек пострадало от атаки ВСУ в Крыму

Срочная новость
В результате удара БПЛА ВСУ в Крыму повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», также здание школы в поселке. Есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
