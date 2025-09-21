21 сентября 2025
20 сентября 2025

Председателю Общественной палаты ХМАО прочат второй срок. Инсайд

Алсу Маганова сохранит пост председателя Общественной палаты ХМАО
Алсу Маганова сохранит пост председателя Общественной палаты ХМАО Фото:

Председателю Общественной палаты ХМАО Алсу Магановой прочат второй срок. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Власти ХМАО с высокой долей вероятности сохранят Маганову на позиции председателя ОП. Креатуре экс-губернатора Натальи Комаровой удалось зарекомендовать себя перед новым главой региона Русланом Кухаруком», — пояснил инсайдер.

Общественная палата Югры обновляется раз в три года. Из 45 ее членов 15 активистов отбирает окружная дума, еще 15 — губернатор, а затем они совместно выбирают оставшуюся треть состава.

В думе ХМАО, судя по вопросам повестки 48 заседания, приступят к формированию пула общественников от парламента. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.

