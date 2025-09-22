Океанолог спрогнозировал скорое прекращение купаний на морских пляжах

Океанолог Сапожников: скоро купаться для здоровья будет лучше в бассейне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Океанолог заявил о переходе к оборудованию бассейнов в приморской зоне
Океанолог заявил о переходе к оборудованию бассейнов в приморской зоне Фото:

Курортные пляжи по всему миру становятся менее комфортными и безопасными для купания из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

«... в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — приводят слова Сапожникова РИА Новости. Он уточнил, что идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне.

Ранее в Египте уже вводились временные ограничения на купание на пляжах популярных курортов Хургада и Макади из-за появления акул у побережья, что затронуло отдыхающих в ряде крупных отелей. Несмотря на частичное снятие запретов, туроператоры продолжают предупреждать туристов о рисках встреч с морскими хищниками, особенно в осенние месяцы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курортные пляжи по всему миру становятся менее комфортными и безопасными для купания из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. «... в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — приводят слова Сапожникова РИА Новости. Он уточнил, что идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Ранее в Египте уже вводились временные ограничения на купание на пляжах популярных курортов Хургада и Макади из-за появления акул у побережья, что затронуло отдыхающих в ряде крупных отелей. Несмотря на частичное снятие запретов, туроператоры продолжают предупреждать туристов о рисках встреч с морскими хищниками, особенно в осенние месяцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...