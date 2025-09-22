Океанолог спрогнозировал скорое прекращение купаний на морских пляжах

Курортные пляжи по всему миру становятся менее комфортными и безопасными для купания из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
«... в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — приводят слова Сапожникова РИА Новости. Он уточнил, что идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне.
Ранее в Египте уже вводились временные ограничения на купание на пляжах популярных курортов Хургада и Макади из-за появления акул у побережья, что затронуло отдыхающих в ряде крупных отелей. Несмотря на частичное снятие запретов, туроператоры продолжают предупреждать туристов о рисках встреч с морскими хищниками, особенно в осенние месяцы.
