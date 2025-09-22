Путин поздравил главу Туркменистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления своему коллеге из Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с его днем рождения. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
«Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие», — говорится в материале газеты. В своем обращении российский лидер выразил уверенность в продолжении активной совместной работы.
Было заявлено, что такое взаимодействие осуществляется на благо народов обоих государств, а также в интересах укрепления стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Также от имени Президента России были высказаны пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности. Глава Туркменистана отмечает свое 44-летие.
