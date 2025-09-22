Российский регион отразил атаку ВСУ

Богомаз: на территории Брянской области уничтожены семь беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака БПЛА отражена в Брянской области
Атака БПЛА отражена в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

На территории Брянской области силами ПВО обнаружено и уничтожено семь беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Уничтожены семь вражеских БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения или разрушения инфраструктуры.

Уточняется, что в настоящее время на местах проведения операции работают оперативные и экстренные службы. Осуществляется необходимый комплекс мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Брянской области силами ПВО обнаружено и уничтожено семь беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Уничтожены семь вражеских БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения или разрушения инфраструктуры. Уточняется, что в настоящее время на местах проведения операции работают оперативные и экстренные службы. Осуществляется необходимый комплекс мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...