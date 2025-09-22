Российский регион отразил атаку ВСУ

Атака БПЛА отражена в Брянской области
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
На территории Брянской области силами ПВО обнаружено и уничтожено семь беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Уничтожены семь вражеских БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие среди гражданского населения или разрушения инфраструктуры.
Уточняется, что в настоящее время на местах проведения операции работают оперативные и экстренные службы. Осуществляется необходимый комплекс мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!