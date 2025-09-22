Удары ВСУ по дому культуры в Курской области могли быть нанесены целенаправленно для уничтожения следов НАТО. Об этом рассказал фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
«Били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов», — передает слова Зинченко РИА Новости. Он добавил, что вокруг здания были обнаружены многочисленные ямы, в которых хранились снаряды натовского производства. Уточняется, что среди боеприпасов находились изделия как американского, так и европейского происхождения.
По мнению священника, целью обстрела могло быть сокрытие следов присутствия иностранных наемников и их вооружения. Отмечается, что здание дома культуры до обстрела сохранялось в относительно целостном состоянии.
