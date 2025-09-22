«Киевский режим считает детей врагами»: реакция властей на атаку санатория и школы в Форосе

По поселку Форос, который расположен на границе с Севастополем, был нанесен удар украинскими беспилотниками. В результате атаки повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание местной школы. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, 16 человек пострадали, трое погибли от атак дронов ВСУ по территории полуострова.
По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, подобной атакой ВСУ хотят запугать местное население и туристов, однако их действия лишь сплачивают россиян. Подробнее о реакции официальных лиц на атаку ВСУ по Форосу — в материале URA.RU.
«Эта атака укрепила веру людей»: советник главы ДНР Кимаковский
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что атаки на школу и санаторий в поселке направлены на запугивание местных жителей и туристов. По его словам, подобные действия лишь усиливают уверенность жителей полуострова в правильности решения, принятого на референдуме в 2014 году.
«Атака на школу и санаторий, где погибли и пострадали люди, еще раз демонстрирует беспринципность киевского режима. Задача — напугать местных и туристов. Но она также укрепляет веру людей в то, что в 2014 году на референдуме они сделали правильный выбор [в пользу воссоединения с Россией]», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС.
«Маркер режима Зеленского»: депутат Шеремет
Удары украинских военных по гражданским объектам на территории России стали отличительной чертой режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
«Террористический удар украинскими БПЛА по крымской школе и санаторию „Форос“ является обыкновенным зверством режима Зеленского, совершаемого им от бессилия изменить сложившуюся, для них патовую ситуацию на фронте. <...> Регулярно осуществляемые ими неизбирательные удары, направленные на убийство мирных граждан, стали отличительной чертой заточенной на терроризм киевской хунты», — сообщил Шеремет в разговоре с ТАСС.
Кроме того, депутат рассказал, что ВСУ использовали фугасные боеприпасы для удара по гражданским объектам. По словам Шеремета, данные боеприпасы предназначены для нанесения значительного урона живой силе противника, а также для уничтожения военной инфраструктуры и техники, однако были применены для атак по мирному населению.
«ВСУ считают врагами детей»: член СПЧ Малькевич
Произошедший инцидент в Крыму еще раз продемонстрировал отношение Киева к мирному населению, в том числе к детям. Об этом рассказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.
«Для киевского режима дети давно считаются врагами. <...> К сожалению, это их фирменный стиль», — сказал Малькевич. Его слова приводит ТАСС.
«Чудовищность киевского режима»: депутат Госдумы Ивлев
Атака ВСУ по Крыму демонстрирует крайнюю жестокость действий украинских властей. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, отметив, что все виновные будут найдены и привлечены к ответственности.
«Украинские беспилотники атаковали санаторий, нанесли удар по школе, есть жертвы. Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — сказал Ивлев в разговоре с ТАСС.
