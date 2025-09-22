Минобороны РФ показало удар по пункту ВСУ в Сумской области

Минобороны России показало кадры удара по пункту временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видеозаписью ведомство поделилось с URA.RU.
Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Зеленая Дубрава Сумской области. Целью атаки стал временный пункт размещения украинских военнослужащих.
Ранее руководство ВСУ в Сумской области привлекало экспертов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке для участия в наступательных операциях. Специалисты в области РЭБ и РЭР дополнительно направляются для усиления взаимодействующих бригад, которые осуществляют боевые действия на направлениях вблизи Сум.
