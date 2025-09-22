Минобороны РФ показало удар по пункту ВСУ в Сумской области

Целью атаки стал временный пункт размещения украинских военнослужащих
Целью атаки стал временный пункт размещения украинских военнослужащих
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России показало кадры удара по пункту временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видеозаписью ведомство поделилось с URA.RU.

Удар был нанесен с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Зеленая Дубрава Сумской области. Целью атаки стал временный пункт размещения украинских военнослужащих.

Ранее руководство ВСУ в Сумской области привлекало экспертов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке для участия в наступательных операциях. Специалисты в области РЭБ и РЭР дополнительно направляются для усиления взаимодействующих бригад, которые осуществляют боевые действия на направлениях вблизи Сум.

