В Перми пенсионерка через суд заставила банк списать кредит, оформленный мошенниками

В Перми «Альфа-Банк» будет обязан компенсировать ущерб, понесенный в результате оформления подозрительного кредита. Согласно материалам дела, в феврале 2024 года мошенники получили несанкционированный доступ к личному кабинету 73-летней жительницы Перми на портале госуслуг. Используя ее учетные данные, злоумышленники дистанционно оформили кредит на сумму свыше 130 тысяч рублей и впоследствии похитили выданные банком средства.
«В ходе судебного разбирательства было установлено, что пенсионерка не выражала намерения заключать подобный договор, не давала распоряжений на перевод денежных средств, а также не использовала электронную подпись, которая впоследствии оказалась подделанной. Ряд обстоятельств, в том числе способ получения кода подтверждения и перевод кредитных средств третьим лицам, свидетельствовали о наличии признаков мошенничества в отношении заявительницы. Несмотря на это, банк не предпринял достаточных мер для предотвращения противоправных действий, проигнорировав существующие риски», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Индустриальный районный суд города Перми признал кредитное соглашение между гражданкой и банком недействительным. В течение десяти дней с момента вступления решения в силу банк должен направить в бюро кредитных историй сведения об аннулировании спорного договора. Кроме того, с банка взысканы 24,5 тысячи рублей, незаконно списанные на погашение задолженности, 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 10 тысяч рублей в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество.
