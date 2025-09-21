В Перми начались подготовительные работы для строительства второй очереди моста через Егошиху. Об этом 22 сентября сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. На площадке уже появилась строительная техника, установлены ограждения, пост охраны и бытовки для рабочих.
«В районе лога Егошихи уже организована стройплощадка, огороженная бетонными блоками, появился пост охраны и бытовки для рабочих. Сегодня туда заехала строительная техника. На месте стройки уже вырублены кустарники, которые мешают работам. Также с помощью экскаватора подрядчики демонтировали ограждение в правой части переправы, которую в свое время законсервировали для будущего продолжения строительства», — передает корреспондент агентства.
По словам журналиста, строительство не создает существенных препятствий для пешеходов. Однако автомобилисты сталкиваются с неудобствами на участке дороги с кольцевым движением.
Ранее URA.RU рассказывало, что АО «Уралмостострой» выполнит работы за 1,7 млрд рублей. После завершения этапа протяженность моста достигнет 257 метров, а проезжая часть будет расширена до шести полос. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. Первая очередь дамбы через Егошиху была возведена еще в 2003 году.
