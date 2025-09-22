В Екатеринбурге завершается первый этап подключения жилых домов к теплу — если батареи так и не стали горячими, нужно обращаться в управляющую компанию. Об этом URA.RU напомнили в мэрии.
Когда включат отопление
Подключение многоквартирных домов в Екатеринбурге идет в два этапа. Первый начался 15 сентября и завершится 23 числа. Второй этап пройдет с 24 по 30 сентября.
Что делать, если тепла в доме нет
Город на 100% готов к запуску тепла. Но если дом по графику должен быть подключен, но батареи остались холодными, жильцам нужно звонить в управляющую компанию, так как она отвечает за отопление в домах. Именно УК или ТСЖ перед началом сезона подают заявки в теплоснабжающую организацию на осуществление услуг, предоставляя паспорт технической готовности объекта.
Также горожанам можно обратиться с вопросом подачи тепла в дома в Центральную диспетчерскую службу Екатеринбурга по номеру 005. Там же специалисты могут проконсультировать, если произошла авария.
График подключения отопления по районам
До 23 сентября в городе должны подключить в Верх-Исетском районе от ПАО «Т-Плюс» улицу Удельная, 8 (Широкая речка), Медная, 1 (поселок Медный), в Чкаловском — Адмирала Ушакова, 23Б (поселок Рудный), Ленина, 50 (поселок Горный Щит), Животноводов, 16А (Полеводство), Монтерская, 3 (Южная) и еще три дома. Далее четыре жилых объекта в Кировском районе, пять в Октябрьском. В Орджоникидзевском — улицу Верстовая, 2А (поселок Садовый).
В Железнодорожном — четыре объекта, плюс, улица Школьная, 4 (поселок Шувакиш), Привокзальная, 17А (станция Шувакиш) и в поселке Северка улица Мира, 27А, Комсомольская, 16А, Стрелочников, 6А. На втором этапе подключаются остальные дома, плюс, с 15 до 30 сентября запускается 17 котельных.
По данным на 19 сентября, тепло дали в 23% жилых домов. Это порядка двух тысяч домов (из восьми тысяч). Активная стадия подключения пройдет с 22 по 24 сентября.
Соцобъекты (больницы, детские сады, школы, больницы, учреждения с круглосуточным пребыванием людей) подключены уже все. Это более 1,2 тысяч домов. Исключениями стали две школы и один детский сад. Они пока не подключены из-за отсутствия технической возможности. На сетях произошла авария.
