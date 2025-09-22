Семьям погибших от удара беспилотников ВСУ по Крыму выплатят компенсации

Семьям погибших от удара беспилотников ВСУ в поселке Форос выплатят компенсации в размере полутора миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта», — сказал Аксенов. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Он также добавил, что лицам, получившим травмы тяжелой и средней степени тяжести, назначены выплаты в размере 600 тысяч рублей. Пострадавшие с легкими повреждениями смогут рассчитывать на компенсацию в 300 тысяч рублей.
Аксенов еще раз выразил соболезования родным и близким погибших граждан, а также пожелал поправляться раненым. Он подчеркнул, что вся необходимая помощь будет оказана.
Поселок Форос подвергся атаке поздно вечером 21 сентября. Беспилотники ВСУ ударили по зданию школы и санаторию. Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, три человека погибли. Еще 16 ранены. В результате атаки дронов пострадало здание библиотеки, а в актовом зале возник пожар. Кроме того, травмы получил сотрудник охраны школы. После инцидента учащихся перевели на дистанционный формат обучения. Вместе с тем в санатории заявили, что лечебно-профилактическое учреждение продолжает функционировать в обычном режиме.
