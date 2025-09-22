Что будет, если не пойти в армию: каких ждать штрафов в 2025 году

Осенний призыв 2025 года пройдет с 1 октября по 31 декабря, и часть уведомлений призывники получат именно в электронном виде. О действующих законах, штрафах, ограничениях и возможных последствиях для призывников, проигнорировавших вызов на службу — в материале URA.RU.
Электронные повестки: новые правила и ограничения
С 2023 года в России действует закон об электронных повестках. Теперь повестки вручаются не только лично или по почте, но и в электронном виде — через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в реестре она считается врученной через семь дней, даже если призывник не заходил на портал и не видел уведомления.
Если гражданин не явился по электронной повестке в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры. Они действуют до тех пор, пока гражданин не явится в военкомат. Как пояснил представитель Генштаба Владимир Цимлянский, это:
- запрет на выдачу кредитов и займов;
- запрет на управление и регистрацию автомобиля;
- запрет на распоряжение недвижимостью;
- невозможность зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Запрет на выезд за границу
С момента получения повестки гражданину запрещается выезд за пределы Российской Федерации. Это правило действует до выполнения всех требований, указанных в повестке, или предоставления документов, подтверждающих уважительную причину неявки.
Штрафы за неявку в военкомат
Неявка в военкомат без уважительной причины влечет административную ответственность:
- штраф от 10 000 до 30 000 рублей за неявку по повестке;
- штраф от 1 000 до 5 000 рублей за несообщение об изменении семейного положения, места работы, образования или места жительства;
- штраф до 15 000 рублей за несообщение о выезде за границу на срок более шести месяцев;
- штраф от 15 000 до 25 000 рублей за уклонение от медицинского освидетельствования;
- штраф от 3 000 до 5 000 рублей за потерю или порчу военного билета:
- для работодателей, не оповестивших сотрудника о вызове в военкомат, предусмотрен штраф от 350 000 до 400 000 рублей.
Уголовная ответственность за уклонение от службы
Уголовная ответственность наступает только при доказанном умысле и неоднократной неявке без уважительных причин. Если призывник систематически уклоняется от службы или совершает действия с целью избежать призыва, наступает ответственность по статье 328 УК РФ:
- штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за 18 месяцев;
- принудительные работы до двух лет;
- арест до шести месяцев;
- лишение свободы до двух лет.
Ответственность за уклонение от мобилизации
В случае мобилизации ответственность ужесточается. За неявку по повестке на мобилизацию предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 рублей. Если гражданин уклоняется после принятия решения о мобилизации, возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет в условиях военного положения или вооруженного конфликта.
Особенности осеннего призыва 2025 года
В 2025 году на службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (ранее верхняя граница была 27 лет). Решение о призыве действительно в течение года со дня его принятия. Если призывник не был отправлен на службу в текущий призыв, он может быть направлен весной.
Срок службы по призыву остается прежним — 12 месяцев. Призывники не участвуют в боевых действиях в рамках военной операции, а после окончания службы своевременно увольняются и возвращаются домой.
Уважительные причины для неявки в военкомат
Существуют уважительные причины, освобождающие от ответственности за неявку:
- заболевание или травма, подтвержденные медицинскими документами;
- тяжелое состояние здоровья близких родственников или их смерть;
- обстоятельства непреодолимой силы (например, стихийные бедствия);
- иные причины, признанные уважительными военкоматом.
Документы, подтверждающие уважительную причину, необходимо предоставить в военкомат. После окончания действия причины призывник должен явиться без повторного уведомления.
Какие еще меры могут быть применены
В Госдуме обсуждаются поправки, предполагающие ужесточение наказания за уклонение от призыва, особенно в период мобилизации или военного положения. Сейчас в случае дальнейшего уклонения возможны:
- арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной части (за неявку от 2 до 10 суток после приказа о зачислении);
- ограничение по военной службе или лишение свободы до пяти лет (если неявка превышает месяц).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.