Что будет, если не пойти в армию: каких ждать штрафов в 2025 году

При неявке по электронной повестке к призывнику применят ограничительные меры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенний призыв 2025 года пройдет с 1 октября по 31 декабря
Осенний призыв 2025 года пройдет с 1 октября по 31 декабря Фото:

Осенний призыв 2025 года пройдет с 1 октября по 31 декабря, и часть уведомлений призывники получат именно в электронном виде. О действующих законах, штрафах, ограничениях и возможных последствиях для призывников, проигнорировавших вызов на службу — в материале URA.RU.

Электронные повестки: новые правила и ограничения

С момента размещения повестки в реестре она считается врученной через семь дней
С момента размещения повестки в реестре она считается врученной через семь дней
Фото:

С 2023 года в России действует закон об электронных повестках. Теперь повестки вручаются не только лично или по почте, но и в электронном виде — через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в реестре она считается врученной через семь дней, даже если призывник не заходил на портал и не видел уведомления.

Если гражданин не явился по электронной повестке в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры. Они действуют до тех пор, пока гражданин не явится в военкомат. Как пояснил представитель Генштаба Владимир Цимлянский, это:

  • запрет на выдачу кредитов и займов;
  • запрет на управление и регистрацию автомобиля;
  • запрет на распоряжение недвижимостью;
  • невозможность зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Запрет на выезд за границу

С момента получения повестки гражданину запрещается выезд за пределы Российской Федерации. Это правило действует до выполнения всех требований, указанных в повестке, или предоставления документов, подтверждающих уважительную причину неявки.

В 2025 году на службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет
В 2025 году на службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет
Фото:

Штрафы за неявку в военкомат

Неявка в военкомат без уважительной причины влечет административную ответственность:

  • штраф от 10 000 до 30 000 рублей за неявку по повестке;
  • штраф от 1 000 до 5 000 рублей за несообщение об изменении семейного положения, места работы, образования или места жительства;
  • штраф до 15 000 рублей за несообщение о выезде за границу на срок более шести месяцев;
  • штраф от 15 000 до 25 000 рублей за уклонение от медицинского освидетельствования;
  • штраф от 3 000 до 5 000 рублей за потерю или порчу военного билета:
  • для работодателей, не оповестивших сотрудника о вызове в военкомат, предусмотрен штраф от 350 000 до 400 000 рублей.

Уголовная ответственность за уклонение от службы

Если призывник систематически уклоняется от службы наступает уголовная ответственность
Если призывник систематически уклоняется от службы наступает уголовная ответственность
Фото:

Уголовная ответственность наступает только при доказанном умысле и неоднократной неявке без уважительных причин. Если призывник систематически уклоняется от службы или совершает действия с целью избежать призыва, наступает ответственность по статье 328 УК РФ:

  • штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за 18 месяцев;
  • принудительные работы до двух лет;
  • арест до шести месяцев;
  • лишение свободы до двух лет.

Ответственность за уклонение от мобилизации

В случае мобилизации ответственность ужесточается. За неявку по повестке на мобилизацию предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 рублей. Если гражданин уклоняется после принятия решения о мобилизации, возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет в условиях военного положения или вооруженного конфликта.

Особенности осеннего призыва 2025 года

Срок службы по призыву составляет 12 месяцев
Срок службы по призыву составляет 12 месяцев
Фото:

В 2025 году на службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (ранее верхняя граница была 27 лет). Решение о призыве действительно в течение года со дня его принятия. Если призывник не был отправлен на службу в текущий призыв, он может быть направлен весной. 

Срок службы по призыву остается прежним — 12 месяцев. Призывники не участвуют в боевых действиях в рамках военной операции, а после окончания службы своевременно увольняются и возвращаются домой.

Уважительные причины для неявки в военкомат

Существуют уважительные причины, освобождающие от ответственности за неявку:

  • заболевание или травма, подтвержденные медицинскими документами;
  • тяжелое состояние здоровья близких родственников или их смерть;
  • обстоятельства непреодолимой силы (например, стихийные бедствия);
  • иные причины, признанные уважительными военкоматом.

Документы, подтверждающие уважительную причину, необходимо предоставить в военкомат. После окончания действия причины призывник должен явиться без повторного уведомления.

Какие еще меры могут быть применены

В Госдуме обсуждаются поправки, предполагающие ужесточение наказания за уклонение от призыва, особенно в период мобилизации или военного положения. Сейчас в случае дальнейшего уклонения возможны:

  • арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной части (за неявку от 2 до 10 суток после приказа о зачислении);
  • ограничение по военной службе или лишение свободы до пяти лет (если неявка превышает месяц).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осенний призыв 2025 года пройдет с 1 октября по 31 декабря, и часть уведомлений призывники получат именно в электронном виде. О действующих законах, штрафах, ограничениях и возможных последствиях для призывников, проигнорировавших вызов на службу — в материале URA.RU. Электронные повестки: новые правила и ограничения С 2023 года в России действует закон об электронных повестках. Теперь повестки вручаются не только лично или по почте, но и в электронном виде — через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в реестре она считается врученной через семь дней, даже если призывник не заходил на портал и не видел уведомления. Если гражданин не явился по электронной повестке в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры. Они действуют до тех пор, пока гражданин не явится в военкомат. Как пояснил представитель Генштаба Владимир Цимлянский, это: Запрет на выезд за границу С момента получения повестки гражданину запрещается выезд за пределы Российской Федерации. Это правило действует до выполнения всех требований, указанных в повестке, или предоставления документов, подтверждающих уважительную причину неявки. Штрафы за неявку в военкомат Неявка в военкомат без уважительной причины влечет административную ответственность: Уголовная ответственность за уклонение от службы Уголовная ответственность наступает только при доказанном умысле и неоднократной неявке без уважительных причин. Если призывник систематически уклоняется от службы или совершает действия с целью избежать призыва, наступает ответственность по статье 328 УК РФ: Ответственность за уклонение от мобилизации В случае мобилизации ответственность ужесточается. За неявку по повестке на мобилизацию предусмотрен штраф от 10 000 до 30 000 рублей. Если гражданин уклоняется после принятия решения о мобилизации, возможно привлечение к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет в условиях военного положения или вооруженного конфликта. Особенности осеннего призыва 2025 года В 2025 году на службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет (ранее верхняя граница была 27 лет). Решение о призыве действительно в течение года со дня его принятия. Если призывник не был отправлен на службу в текущий призыв, он может быть направлен весной.  Срок службы по призыву остается прежним — 12 месяцев. Призывники не участвуют в боевых действиях в рамках военной операции, а после окончания службы своевременно увольняются и возвращаются домой. Уважительные причины для неявки в военкомат Существуют уважительные причины, освобождающие от ответственности за неявку: Документы, подтверждающие уважительную причину, необходимо предоставить в военкомат. После окончания действия причины призывник должен явиться без повторного уведомления. Какие еще меры могут быть применены В Госдуме обсуждаются поправки, предполагающие ужесточение наказания за уклонение от призыва, особенно в период мобилизации или военного положения. Сейчас в случае дальнейшего уклонения возможны:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...