EUObserver: новые санкции ЕС против России впервые затронут сферу туризма

В ЕС готовят новые санкции против России, которые впервые затронут туризм
Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против России, которые впервые могут затронуть сферу туризма. Об этом сообщает издание EUObserver со ссылкой на предложения Еврокомиссии, подготовленные для 19-го пакета ограничительных мер.

«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — приводит европейское издание выдержку из проекта документа Еврокомиссии. Точные виды услуг, которые могут попасть под санкции, в проекте не раскрываются.

По данным издания, в 2024 году страны Евросоюза выдали российским гражданам 552 тысячи шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели прошлого года. Рост числа выданных виз наблюдается несмотря на действующие ограничения и обсуждение новых мер. В публикации EUObserver отмечается, что обсуждаемый пакет санкций может стать первым случаем введения прямых ограничений на туристическую деятельность между Россией и ЕС.

До этого также сообщалось о введении новых санкций в адрес 13 российских граждан и 18 российских компаний. В рамках 19 пакета санкций, который обсуждается в ЕС, планируется заморозить активы, связанные с людьми и организациями. 

В России неоднократно отмечали, что западные санкции не возымели действие. На фоне ограничительных мер со стороны Запада, наоборот, отмечался рост ВВП. Только за 2024 год он вырос на 4,1%. В США также признавали, что антироссийские экономические ограничения — неэффективны

