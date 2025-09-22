Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против России, которые впервые могут затронуть сферу туризма. Об этом сообщает издание EUObserver со ссылкой на предложения Еврокомиссии, подготовленные для 19-го пакета ограничительных мер.
«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — приводит европейское издание выдержку из проекта документа Еврокомиссии. Точные виды услуг, которые могут попасть под санкции, в проекте не раскрываются.
По данным издания, в 2024 году страны Евросоюза выдали российским гражданам 552 тысячи шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели прошлого года. Рост числа выданных виз наблюдается несмотря на действующие ограничения и обсуждение новых мер. В публикации EUObserver отмечается, что обсуждаемый пакет санкций может стать первым случаем введения прямых ограничений на туристическую деятельность между Россией и ЕС.
До этого также сообщалось о введении новых санкций в адрес 13 российских граждан и 18 российских компаний. В рамках 19 пакета санкций, который обсуждается в ЕС, планируется заморозить активы, связанные с людьми и организациями.
В России неоднократно отмечали, что западные санкции не возымели действие. На фоне ограничительных мер со стороны Запада, наоборот, отмечался рост ВВП. Только за 2024 год он вырос на 4,1%. В США также признавали, что антироссийские экономические ограничения — неэффективны.
