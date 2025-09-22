FT: в администрации Трампа обвинили Прибалтику в агрессивном отношении к России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В администрации Трампа Прибалтику назвали агрессивной в отношении России
В администрации Трампа Прибалтику назвали агрессивной в отношении России Фото:

Между США и странами Прибалтики нарастает напряженность из-за разного отношения к России. Часть чиновников из администрации Дональда Трампа считает, что Литва, Латвия и Эстония ведут себя излишне агрессивно в отношении Москвы.

«Некоторые чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что страны Прибалтики ведут себя слишком агрессивно в отношении России», — говорится в источнике со ссылкой на обозревателя Гидеона Рахмана, сообщает РИА Новости. Обвинение прозвучало во время недавнего совещания в Пентагоне.

Поводом для заявлений стало жесткое антироссийское голосование Прибалтийских стран в ООН и регулярные обвинения в адрес Москвы. Рахман отметил, что видел в МИД Эстонии материалы, демонстрирующие позицию стран по антироссийским резолюциям.

Ранее власти Эстонии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства, в частности, сообщалось о якобы пересечении границы российскими МиГ-31, что Москва опровергала. Эти инциденты сопровождались созывом экстренных заседаний Совбеза ООН и запросами консультаций с НАТО. Российские официальные лица называли подобные заявления провокацией и попыткой усилить давление на президента США Дональда Трампа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между США и странами Прибалтики нарастает напряженность из-за разного отношения к России. Часть чиновников из администрации Дональда Трампа считает, что Литва, Латвия и Эстония ведут себя излишне агрессивно в отношении Москвы. «Некоторые чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что страны Прибалтики ведут себя слишком агрессивно в отношении России», — говорится в источнике со ссылкой на обозревателя Гидеона Рахмана, сообщает РИА Новости. Обвинение прозвучало во время недавнего совещания в Пентагоне. Поводом для заявлений стало жесткое антироссийское голосование Прибалтийских стран в ООН и регулярные обвинения в адрес Москвы. Рахман отметил, что видел в МИД Эстонии материалы, демонстрирующие позицию стран по антироссийским резолюциям. Ранее власти Эстонии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства, в частности, сообщалось о якобы пересечении границы российскими МиГ-31, что Москва опровергала. Эти инциденты сопровождались созывом экстренных заседаний Совбеза ООН и запросами консультаций с НАТО. Российские официальные лица называли подобные заявления провокацией и попыткой усилить давление на президента США Дональда Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...