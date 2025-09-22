Машина телеведущего Диброва попала в ДТП

Автомобиль известного телеведущего Дмитрия Диброва попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов, который опубликовал видео с места событий.
«Серая машина выехала на дорогу и вот ДТП», — говорит очевидец аварии в видео, размещенном в telegram-канале Андрея Малахова. Сообщается, что ни сам Дмитрий Дибров, ни его дети в момент аварии в автомобиле не находились — за рулем был его водитель.
Дмитрий Дибров попадал в ДТП в 2023 году, о чем писал RT. Происшествие случилось в районе Останкино, пострадавших не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.